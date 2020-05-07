إستقرار في أسعار المعدن النفيس.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 7-5-2020

سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 7 مايو في الأسواق المحلية، حيث إستقرت أسعار الذهب في مطلع تعاملات اليوم ويتوقع خبراء الذهب إستمرار التراجع في أسعار المعدن النفيس الأيام المقبلة بعد أن إنتهت تعاملات الأمس بإنخفاض كبير في سعر المعدن الأصفر .

أسعار الذهب في مصر

صرح هاني جيد رئيس شعبة المعادن النفسية بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن أسعار الذهب في مصر تشهد إرتفاعاً ملحوظاً منذ بدء أزمة فيروس كورونا حيث إزداد الطلب على شراء المعدن بصورة عالمية الأمر الذي أدى الى إرتفاع سعره منذ مطلع العام الجاري بنسبة 10 %، الامر الذي أثر بالسلب على مبيعات الذهب في مصر .

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-5-2020

شهد سعر الذهب اليوم في مصر إستقراراً في مطلع تعاملات اليوم حيث بلغ سعر عيار ٢١ الأكثر انتشارا نحو 740 جنيها وسجل عيار ١٨ نحو 634.25 جنيه، بينما سجل عيار ٢٤ نحو 845.70 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 5920، أما بالنسبة لسعر الأوقية عالمياً فوصلت الى 1688 دولاراً، وبالنسبة لمؤشر سعر الذهب خلال العام الحالي 2020 فهو كما يلي .

سعر جرام الذهب بدون مصنعية في مصر

فيما يلي بيان بأسعار الذهب في مصر بدون إضافة المصنعية وبتحديث تلقائي فور تغيير السعر محلياً .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 855 إلى 857 عيار 22 784 إلى 786 عيار 21 748 إلى 750 عيار 18 641 إلى 643 عيار 14 499 إلى 500 عيار 12 427 إلى 429 الاونصة 26,586 إلى 26,657 الجنيه الذهب 5,984 إلى 6,000 الكيلو 854,857 إلى 857,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الجدير بالذكر أن الطلب على شراء المصوغات الذهبية قلت بشكل كبير بفعل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وتوقف الأفراح بشكل كبير والمناسبات وتفعيل الحظر، وأضاف هاني جيد الى أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث وما سيشهده سوق الذهب في ظل الأزمة الحالية .