إستمرار الأصفر في الإرتفاع.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24/8/2019 يستمر في الإرتفاع حيث إرتفع سعر الذهب منذ يوم الخميس الموافق 22 من أغسطس حوالي 14 جنيهاً للجرام الواحد من العيار 24 ليسجل مبلغ 814 كمتوسط من سعر السوق بالمصنعية، و قد إنخفضت قيمة الذهب الأسبوع الماضي لتصل الى 798 جنيهاً لعيار 24 أي أنه إرتفع حوالي 16 جنيهاً في خلال تعاملات الأسبوع الحالي كمتوسط لأسعار السوق المحليه و في الجدول التالي نوافيكم بسعر باقي الأعيرة بالمصنعية وبدون المصنعية .

سعر الذهب اليوم السبت

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24/8/2019 في مصر خلال تعاملات اليوم بالمصنعية وبدون المصنعية نستعرضه لكم زوار موقع كلمة .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 جنيه عيار 22 736 إلى 739 جنيه عيار 21 703 إلى 705 جنيه عيار 18 603 إلى 604 جنيه عيار 14 469 إلى 470 جنيه عيار 12 402 إلى 403 جنيه الاونصة 24,987 إلى 25,058 جنيه الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 جنيه الكيلو 803,429 إلى 805,714 جنيه

سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي و بالدولار الأمريكي

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 184.21 ريال 49.12 سعر الذهب عيار 22 168.86 ريال 45.03 سعر الذهب عيار 21 161.19 ريال 42.98 سعر الذهب عيار 18 138.16 ريال 36.84 سعر الذهب عيار 14 107.46 ريال 28.65 سعر الذهب عيار 12 92.10 ريال 24.56 سعر أوقية الذهب 5,729 ريال 1,528 سعر جنيه الذهب 1,289 ريال 343.84 سعر كيلو الذهب 184,208 ريال 49,119

لم يشهد سعر الذهب تغييراً منذ يوم أمس الجمعة ولكن هناك زيادة مقدارها 4 ريالات سعودية منذ يوم الخميس الماضي .