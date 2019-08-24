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إستمرار الأصفر في الإرتفاع.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24/8/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
إستمرار الأصفر في الإرتفاع.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24/8/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب الان

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24/8/2019 يستمر في الإرتفاع حيث إرتفع سعر الذهب منذ يوم الخميس الموافق 22 من أغسطس حوالي 14 جنيهاً للجرام الواحد من العيار 24 ليسجل مبلغ 814 كمتوسط من سعر السوق بالمصنعية، و قد إنخفضت قيمة الذهب الأسبوع الماضي لتصل الى 798 جنيهاً لعيار 24 أي أنه إرتفع حوالي 16 جنيهاً في خلال تعاملات الأسبوع الحالي كمتوسط لأسعار السوق المحليه و في الجدول التالي نوافيكم بسعر باقي الأعيرة بالمصنعية وبدون المصنعية .

سعر الذهب اليوم السبت

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24/8/2019 في مصر خلال تعاملات اليوم بالمصنعية وبدون المصنعية نستعرضه لكم زوار موقع كلمة .

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24803 إلى 806 جنيه
عيار 22736 إلى 739 جنيه
عيار 21703 إلى 705 جنيه
عيار 18603 إلى 604 جنيه
عيار 14469 إلى 470 جنيه
عيار 12402 إلى 403 جنيه
الاونصة24,987 إلى 25,058 جنيه
الجنيه الذهب5,624 إلى 5,640 جنيه
الكيلو803,429 إلى 805,714 جنيه

سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي و بالدولار الأمريكي

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24184.21 ريال49.12
سعر الذهب عيار 22168.86 ريال45.03
سعر الذهب عيار 21161.19 ريال42.98
سعر الذهب عيار 18138.16 ريال36.84
سعر الذهب عيار 14107.46 ريال28.65
سعر الذهب عيار 1292.10 ريال24.56
سعر أوقية الذهب5,729 ريال1,528
سعر جنيه الذهب1,289 ريال343.84
سعر كيلو الذهب184,208 ريال49,119

لم يشهد سعر الذهب تغييراً منذ يوم أمس الجمعة ولكن هناك زيادة مقدارها 4 ريالات سعودية منذ يوم الخميس الماضي .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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