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إستمرار الإنخفاض في شهر سبتمبر.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 1/9/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
إستمرار الإنخفاض في شهر سبتمبر.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 1/9/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الاحد المُوافق 1/9/2019 في مصر والسعودية نستعرضه لحضراتكم عبر هذا المقال من خلال موقع كلمة،حيث يستمر الذهب في الإنخفاض التدريجي منذ السابع وعشرون من أغسطس وحتى أول أيام شهر سبتمبر الحالي حيث هبط سعر الذهب حوالي 15 جنيهاً على مدار أربعه أيام ومن المتوقع إستمرار الهبوط حتى غلاء سعر الدولار الذي يعتقده كثير من خبراء الإقتصاد .

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةجنيه مصرى
سعر الذهب عيار 24806.92 جنيه
سعر الذهب عيار 22739.68 جنيه
سعر الذهب عيار 21706.07 جنيه
سعر الذهب عيار 18605.20 جنيه
سعر الذهب عيار 14470.71 جنيه
سعر الذهب عيار 12403.46 جنيه
سعر الذهب عيار 9302.60 جنيه
سعر أوقية الذهب25,095 جنيه
سعر الجنيه الذهب5,649 جنيه
سعر الكيلو الذهب806,921 جنيه

سعر الذهب بدون المصنعيه

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في مصر بدون المصنعيه .

الوحدةالسعر بالجنيه المصري
عيار 24802 إلى 805 جنيه مصري
عيار 22735 إلى 738 جنيه مصري
عيار 21702 إلى 704 جنيه مصري
عيار 18602 إلى 603 جنيه مصري
عيار 14468 إلى 469 جنيه مصري
عيار 12401 إلى 402 جنيه مصري
الأونصة24,951 إلى 25,022 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632 جنيه مصري
الكيلو الذهب802,286 إلى 804,571 جنيه مصري

والجدير بالذكر نزول سعر الذهب حوالي ثلاثة جنيهات عن يوم أمس نهاية شهر أغسطس للجرام الواحد عيار 24 .

سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24183.38 ريال سعودي48.89 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22168.10 ريال سعودي44.82 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21160.46 ريال سعودي42.78 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18137.54 ريال سعودي36.67 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14106.97 ريال سعودي28.52 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 1291.69 ريال سعودي24.45 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب5,703 ريال سعودي1,521 دولار أمريكي
سعر الجنيه الذهب1,284 ريال سعودي342.27 دولار أمريكي
سعر الكيلو الذهب183,379 ريال سعودي48,894 دولار أمريكي

شهدت الأسعار في السعوديه هبوطاً طفيفاً في مطلع شهر سبتمبر الجاري متمثلةً في 55 هلله للجرام عيار 24 .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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