إستمرار المعدن الأصفر في الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي.. إعرف سعر الذهب في مصر و السعوديه بتاريخ 31/8/2019

سعر الذهب اليوم السبت المُوافق 31/8/2019 يُواصل الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي منذ بلوغه أعلى سعر له يوم 27/8/2019 ليُسجِِل 821 للجرام عيار 24، والجدير بالذكر نزول السعر الى 809 مساء الجمعة و صباح يوم السبت المُوافق 31 من شهر أغسطس الجاري، وسنُقدم لكم متابعي موقع كلمة سعر الذهب اليوم عبر الجداول التاليه .
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|جنيه مصري
|سعر عيار 24
|809.10 جنيه
|سعر عيار 22
|741.68 جنيه
|سعر عيار21
|707.98 جنيه
|سعرعيار 18
|606.83 جنيه
|سعر عيار 14
|471.98 جنيه
|سعر عيار 12
|404.55 جنيه
|سعر عيار 9
|303.41 جنيه
|سعر أوقية الذهب
|25,163 جنيه
|سعر الجنيه الذهب
|5,664 جنيه
|سعر الكيلو الذهب
|809,097 جنيه
متوسط سعر الذهب في مصر في العشرة أيام السابقه
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|30 أغسطس
|809.20
|708.07
|606.91
|472.04
|404.60
|29 أغسطس
|813.06
|711.45
|609.81
|474.29
|406.53
|28 أغسطس
|819.68
|717.24
|614.77
|478.15
|409.84
|27 أغسطس
|821.38
|718.72
|616.04
|479.14
|410.69
|26 أغسطس
|812.29
|710.77
|609.22
|473.84
|406.14
|25 أغسطس
|807.08
|706.21
|605.32
|470.80
|403.54
|24 أغسطس
|807.08
|706.21
|605.32
|470.80
|403.54
|23 أغسطس
|813.85
|712.14
|610.40
|474.75
|406.93
|22 أغسطس
|799.04
|699.18
|599.29
|466.11
|399.52
|21 أغسطس
|802.15
|701.90
|601.62
|467.92
|401.07
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|سعر عيار 24
|183.39 ريال
|48.89 دولار أمريكي
|سعر عيار 22
|168.11 ريال
|44.82 دولار أمريكي
|سعر عيار21
|160.47 ريال
|42.78 دولار أمريكي
|سعر عيار 18
|137.54 ريال
|36.67 دولار أمريكي
|سعر عيار 14
|106.98 ريال
|28.52 دولار أمريكي
|سعر عيار 12
|91.69 ريال
|24.45 دولار أمريكي
|سعر أوقية الذهب
|5,703 ريال
|1,521 دولار أمريكي
|سعر الجنيه الذهب
|1,284 ريال
|342.27 دولار أمريكي
|سعر الكيلو الذهب
|183,389 ريال
|48,894 دولار أمريكي
إنخفض سعر الذهب اليوم في السعودية إنخفاضاً طفيفاً بلغ حوالي نصف ريال للجرام .
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