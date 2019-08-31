إستمرار المعدن الأصفر في الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي.. إعرف سعر الذهب في مصر و السعوديه بتاريخ 31/8/2019

سعر الذهب اليوم السبت المُوافق 31/8/2019 يُواصل الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي منذ بلوغه أعلى سعر له يوم 27/8/2019 ليُسجِِل 821 للجرام عيار 24، والجدير بالذكر نزول السعر الى 809 مساء الجمعة و صباح يوم السبت المُوافق 31 من شهر أغسطس الجاري، وسنُقدم لكم متابعي موقع كلمة سعر الذهب اليوم عبر الجداول التاليه .

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة جنيه مصري سعر عيار 24 809.10 جنيه سعر عيار 22 741.68 جنيه سعر عيار21 707.98 جنيه سعرعيار 18 606.83 جنيه سعر عيار 14 471.98 جنيه سعر عيار 12 404.55 جنيه سعر عيار 9 303.41 جنيه سعر أوقية الذهب 25,163 جنيه سعر الجنيه الذهب 5,664 جنيه سعر الكيلو الذهب 809,097 جنيه

متوسط سعر الذهب في مصر في العشرة أيام السابقه

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 410.69 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14 25 أغسطس 807.08 706.21 605.32 470.80 403.54 24 أغسطس 807.08 706.21 605.32 470.80 403.54 23 أغسطس 813.85 712.14 610.40 474.75 406.93 22 أغسطس 799.04 699.18 599.29 466.11 399.52 21 أغسطس 802.15 701.90 601.62 467.92 401.07

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر عيار 24 183.39 ريال 48.89 دولار أمريكي سعر عيار 22 168.11 ريال 44.82 دولار أمريكي سعر عيار21 160.47 ريال 42.78 دولار أمريكي سعر عيار 18 137.54 ريال 36.67 دولار أمريكي سعر عيار 14 106.98 ريال 28.52 دولار أمريكي سعر عيار 12 91.69 ريال 24.45 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 5,703 ريال 1,521 دولار أمريكي سعر الجنيه الذهب 1,284 ريال 342.27 دولار أمريكي سعر الكيلو الذهب 183,389 ريال 48,894 دولار أمريكي

إنخفض سعر الذهب اليوم في السعودية إنخفاضاً طفيفاً بلغ حوالي نصف ريال للجرام .