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إستمرار المعدن الأصفر في الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي.. إعرف سعر الذهب في مصر و السعوديه بتاريخ 31/8/2019

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
إستمرار المعدن الأصفر في الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي.. إعرف سعر الذهب في مصر و السعوديه بتاريخ 31/8/2019
أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم السبت المُوافق 31/8/2019 يُواصل الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي منذ بلوغه أعلى سعر له يوم 27/8/2019 ليُسجِِل 821 للجرام عيار 24، والجدير بالذكر نزول السعر الى 809 مساء الجمعة و صباح يوم السبت المُوافق 31 من شهر أغسطس الجاري، وسنُقدم لكم متابعي موقع كلمة سعر الذهب اليوم عبر الجداول التاليه .

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةجنيه مصري
سعر عيار 24809.10 جنيه
سعر  عيار 22741.68 جنيه
سعر  عيار21707.98 جنيه
سعرعيار 18606.83 جنيه
سعر  عيار 14471.98 جنيه
سعر عيار 12404.55 جنيه
سعر عيار 9303.41 جنيه
سعر أوقية الذهب25,163 جنيه
سعر الجنيه الذهب5,664 جنيه
سعر الكيلو الذهب809,097 جنيه

متوسط سعر الذهب في مصر في العشرة أيام السابقه

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
30 أغسطس809.20708.07606.91472.04404.60
29 أغسطس813.06711.45609.81474.29406.53
28 أغسطس819.68717.24614.77478.15409.84
27 أغسطس821.38718.72616.04479.14410.69
26 أغسطس812.29710.77609.22473.84406.14
25 أغسطس807.08706.21605.32470.80403.54
24 أغسطس807.08706.21605.32470.80403.54
23 أغسطس813.85712.14610.40474.75406.93
22 أغسطس799.04699.18599.29466.11399.52
21 أغسطس802.15701.90601.62467.92401.07

سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر   عيار 24183.39 ريال48.89 دولار أمريكي
سعر عيار 22168.11 ريال44.82 دولار أمريكي
سعر عيار21160.47 ريال42.78 دولار أمريكي
سعر  عيار 18137.54 ريال36.67 دولار أمريكي
سعر عيار 14106.98 ريال28.52 دولار أمريكي
سعر عيار 1291.69 ريال24.45 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب5,703 ريال1,521 دولار أمريكي
سعر الجنيه الذهب1,284 ريال342.27 دولار أمريكي
سعر الكيلو الذهب183,389 ريال48,894 دولار أمريكي

إنخفض سعر الذهب اليوم في السعودية إنخفاضاً طفيفاً بلغ حوالي نصف ريال للجرام .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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