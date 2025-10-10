“إعرف دلوقتي” .. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الحكومة

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025 بشكل منظم يهدف إلى تسهيل عملية الصرف وتجنب الزحام في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ البنوك، كما أن معرفة مواعيد صرف المرتبات من الأمور التي تهم جميع العاملين في الدولة، إذ تساعدهم على التخطيط المسبق لاحتياجاتهم الشهرية وسداد التزاماتهم المالية في الوقت المناسب.

موعد نزول مرتبات شهر أكتوبر 2025

حددت وزارة المالية الأيام المقررة لصرف رواتب العاملين في الوزارات والهيئات المختلفة خلال شهر أكتوبر 2025 على مدار عدة أيام متتالية، لضمان توزيع حركة السحب وتقليل الضغط على ماكينات الصرف. ومن المتوقع أن يبدأ صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الخميس 23 أكتوبر 2025، وفقًا للتقسيم التالي:

اليوم الأول (19 أكتوبر) : وزارات الصحة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، التربية والتعليم، والزراعة.

: وزارات الصحة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، التربية والتعليم، والزراعة. اليوم الثاني (20 أكتوبر) : وزارات العدل، الأوقاف، الموارد المائية، القوى العاملة، والاتصالات.

: وزارات العدل، الأوقاف، الموارد المائية، القوى العاملة، والاتصالات. اليوم الثالث (21 أكتوبر) : وزارات التعليم العالي، الثقافة، الطيران المدني، والسياحة والآثار.

: وزارات التعليم العالي، الثقافة، الطيران المدني، والسياحة والآثار. اليومان الرابع والخامس (22 و23 أكتوبر): باقي الجهات التي لم تصرف في الأيام السابقة، بما في ذلك الهيئات المحلية والجامعات والمصالح المستقلة.

ويستطيع الموظفون صرف رواتبهم فور تحويلها إلى الحسابات البنكية دون الالتزام بيوم محدد، نظرًا لتوفر الخدمة الإلكترونية على مدار الساعة.

إعلان وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025

أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا في بداية الشهر توضح فيه جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025، ضمن خطة الحكومة لتنظيم عمليات الصرف وتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف. وأكد البيان أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والبنوك لتسهيل عملية صرف المرتبات إلكترونيًا عبر بطاقات الدفع الحكومية “ميزة”، مشيرة إلى أن جميع المواعيد قابلة للتقديم في حال وجود مناسبات أو عطلات رسمية.

الجهات المستفيدة من تقديم مواعيد الصرف

أوضحت وزارة المالية أنه في حال وجود مناسبات اجتماعية أو دينية خلال شهر أكتوبر، يمكن تقديم مواعيد صرف المرتبات ببضعة أيام لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وغالبًا ما تستفيد من هذا القرار الوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة والتموين، نظرًا لحجم العاملين الكبير فيها. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم الموظفين وتوفير السيولة المالية في الأوقات التي تشهد زيادة في الإنفاق الأسري.

صرف مرتبات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة

أشارت وزارة المالية إلى أن الهيئات الاقتصادية والشركات العامة التابعة للدولة ستبدأ صرف مرتباتها في مواعيد مختلفة عن الوزارات، حسب أنظمتها الداخلية. وغالبًا ما يتم الصرف في نفس أيام جدول الحكومة أو بعدها بيوم أو يومين، وفقًا لتنسيق كل جهة مع البنك المتعامل معها. كما شددت الوزارة على ضرورة التزام هذه الجهات بتطبيق التعليمات المالية الجديدة التي تضمن سرعة التحويل الإلكتروني ومنع أي تأخير في الصرف.

تعليمات وزارة المالية بشأن السحب الإلكتروني

حثت وزارة المالية جميع العاملين على استخدام ماكينات الصراف الآلي في أوقات متفرقة من اليوم لتجنب الزحام، وعدم التكدس أمام الفروع البنكية في يوم واحد. كما أكدت أن بطاقات المرتبات الحكومية “ميزة” تتيح السحب المجاني من جميع ماكينات الصراف التابعة للبنوك الحكومية، مع إمكانية الشراء الإلكتروني وسداد الفواتير. وأشارت الوزارة إلى أن التعامل الإلكتروني أصبح الخيار الأكثر أمانًا وسهولة، داعيةً الموظفين إلى تجنب السحب النقدي الكامل والاكتفاء باستخدام الخدمات البنكية الحديثة.

نصائح للموظفين حول إدارة المرتب بعد الصرف

بعد استلام المرتب، يُنصح الموظفون بوضع خطة مالية لتقسيم الدخل الشهري بين الاحتياجات الأساسية والادخار. يفضل تحديد نسبة ثابتة من المرتب للادخار قبل الإنفاق، والاعتماد على الشراء الذكي من خلال العروض والخصومات البنكية. كما يُستحسن سداد الفواتير إلكترونيًا لتجنب التأخير أو الغرامات، ومراقبة المصروفات الشهرية عبر تطبيقات البنوك لضمان انضباط الميزانية الشخصية.

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لتبدأ من 19 حتى 23 أكتوبر على مدار عدة أيام متتالية لتسهيل عملية الصرف. ودعت جميع العاملين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واستخدام الخدمات الإلكترونية لتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف، مع أهمية التخطيط الجيد للإنفاق الشهري لضمان الاستفادة القصوى من الدخل.