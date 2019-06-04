“إقتصاد” سعر الورقة الخضراء اليوم الثلاثاء 4-6-2019 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية والعربية والسوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 04-06-2019 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار، حيث استقرت الأسعار في بعض البنوك المصرية، ولكن انخفض السعر في باقي البنوك، وقد سجل السعر في البنك الزراعي المصري 16.72 جنيهاً للشراء ، بينما سجل سعر البيع 16.82 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي فقد سجل سعر الشراء 16.72 جنيهاً ، بينما سجل سعر البيع 16.82 جنيهاً، أما البنك العربي الأفريقي الدولي فقد استقر سعر الشراء فيه عند 16.73 جنيهاً و 16.83 جنيهاً.

ومن خلال تلك التقرير في موقع ” كلمة.أورج” سوف نقوم بعرض تفصيلي لسعر الورقة الخضراء في جميع البنوك المصرية اليوم، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديك ليصلك المزيد، والآن دعونا نعرض لحضراتكم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبي الإسلامي 16.74 16.84 4 أيام اتش أس بي سي HSBC 16.72 16.82 12 ساعة بنك المشرق 16.74 16.84 4 أيام بنك عودة 16.70 16.80 14 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.79 16.89 7 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.72 16.82 12 ساعة كريدي أجريكول 16.70 16.80 يومين بنك البركة 16.74 16.84 يوم واحد المصرف المتحد 16.70 16.80 12 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.75 18.82 يومين بنك التعمير والإسكان 16.70 16.80 11 ساعة بنك بلوم 16.74 16.84 4 أيام البنك المصري الخليجي 16.70 16.80 9 ساعات بنك الإسكندرية 16.70 16.80 12 ساعة المصرف العربي الدولي 16.70 16.80 يومين بنك التنمية الصناعية 16.70 16.80 13 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.71 16.81 9 ساعات بنك الاستثمار العربي AIB 16.71 16.81 11 ساعة البنك المصري لتنمية الصادرات 16.70 16.80 9 ساعات البنك الزراعي المصري 16.72 16.82 يوم واحد البنك الأهلي اليوناني 16.71 16.81 يوم واحد بنك مصر 16.73 16.83 12 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولي 16.73 16.83 4 أيام البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 13 ساعة بنك قناة السويس 16.70 16.80 12 ساعة البنك المركزي المصري 16.70 16.82 11 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.69 16.79 9 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 16.71 16.81 8 ساعات

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجلت العملة الخضراء خلال الفترة الماضية حالة من الإنخفاض الملحوظ، فقد سجلت العملة الخضراء اليوم داخل السوق السوداء نحو 17.17 للشراء، و 17.27 عند البيع، وقد تراجع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة بعد العديد من القرارات الحكومية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي ، وذلك لتغطية حاجة السوق المصري.