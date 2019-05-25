إلتقط تردد قناة إم تي في mtv على القمر عرب سات 2019

تردد إم تي في mtv، هي قناة لبنانية خاصة وواحدة من القنوات الرئيسية في لبنان، ولها جمهور فائض الذين تم إستقطابهم بفضل برامجها الذاتية المتنوعة. وهي من قنوات الترفيه في الأصل وتعرض البرامج السياسية والإجتماعية وتبث مسلسلات عربية وتركية على شاشتها عبر القمر الصناعي عربسات، وهي من القنوات التي لها رصيدها الجماهيري في الشرق الأوسط.

mtv

وتقدم إم تي في نشرات الأخبار اليومية في الشأن المحلي والدولي، وهي قناة ترفيهية حيث تقوم بإنتاج البرامج السياسية والإجتماعية والكوميدية والموسيقية ، كما تعرض مختلف الدراما العربية واللبنانية بشكل رئيسي، بالإضافة لمسلسلات الدراما المصرية والسورية و التركية التي يتم دبلجتها بالعربية.

“mtv” تمتلك مجموعة دسمة من البرامج المتنوعة، فتقوم بعرض البرامج السياسية والنقاشية والبرامج الفنية على سبيل المثال”بيت الكل” الذين يحاور ضيوف من عالم الفن ويقدمه المذيع عادل كرم في سهرة جذابة. وأيضاَ برنامج “الحلقة الأخيرة” المخصص لإستعراض الأخبار الفنية وهو برنامج أسبوعي، برنامج (هيك بنغني) وهو برنامج موسيقى تديره الفنانة مايا دياب.

أهداف ومبادئ إم تي في

مراعاة المصالح الوطنية للبلاد

خلق توازن عبر ما تقدمه من طرح مما يحفظ النسيج المجتمعي.

إنتهاج الشفافية وإلإمتثال لقوانين البث في لبنان

الإلتزام بنشاط القناة بما لا ينتهك أخلاقيات المهنة

تردد قناة mtv lebanon على القمر عرب سات 2019