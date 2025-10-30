إلحق قدم.. تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري وأخر موعد للتقديم

أعلن البنك الزراعي المصري عن وظائف جديدة لحديثي التخرج من الجنسين للعمل في المركز الرئيسي وفروعه في مختلف المحافظات، البنك الزراعي المصري هو بنك متخصص في تمويل الأنشطة الزراعية في مصر ومن مميزات العمل به رواتب مجزية وفرص تدريب وتطوير مهني وبيئة عمل مهنية ومحفزة، فيجب التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة،تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الوظائف والتحديثات

الشروط العامة للوظائف

– أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

– حاصل على مؤهل البكالوريوس من كليات التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد والعلوم السياسية (القسم العربي أو الإنجليزي) بتقدير عام جيد على الأقل.

– خريجي دفعات 2021 حتى 2025.

– ألا يزيد السن عن 28 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

المستندات المطلوبة للتقديم

– صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجه الأمامي والوجه الخلفي).

– صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها (للذكور).

– صورة ضوئية من شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء النهائي منها (للإناث).

– صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

كيفية التقديم في وظائف البنك الزراعي المصري

– التقديم إلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي للبنك https://abe.ebi.gov.eg.

– التقديم يبدأ من 24 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025.

الوظائف المتاحة في البنك الزراعي المصري

– وظائف مصرفي.

– وظائف أخصائي.

– وظائف تكنولوجيا المعلومات أمن المعلومات والأنظمة الأمنية لخريجي هندسة أقسام (الاتصالات / علوم الحاسب / الشبكات / نظم المعلومات / حاسبات وتكنولوجيا المعلومات / أمن المعلومات / علوم البيانات / الذكاء الاصطناعي / ميكاترونيكس).

شروط التقديم في وظائف البنك الزراعى المصرى

– يجب أن يكون عنوان المتقدم مطابقًا لمركز المحافظة التي يوجد بها الفرع المطلوب.

– يجب الإفصاح عن أي درجة قرابة أو نسب لأي من العاملين بالبنك الزراعي المصري.

– في حالة وجود أي بيانات غير صحيحة أو غير كاملة