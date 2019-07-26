إليكم أسعار الأسماك اليوم الجمعة 26 يوليو 2019

وتعتبر الأسماك من أهم مصادر البروتين، والتي يعتمد عليها فئة كبيرة من الناس في مصر، لانخفاض أسعارها بشكل نسبي مقارنة بالمصادر الأخرى للبروتين، ويتابع الكثير تطورات أسعار الأسماك في مصر، وسوف نقوم معكم في كلمة بمتابعة أسعار الأسماك أولا بأول.

أسعار الأسماك في مصر

تتنوع الأسماك الموجودة في الأسواق مابين أسماك نيلية مثل البوري والبلطي وهي من أكثر الأنواع الشائعة، وأسماك بحرية يتم صيدها من البحر المتوسط والبحيرات المنتشرة على السواحل الشمالية لمصر مثل المكرونة والسردين والبربون، كما توجد بعض الأنواع التي يتم بيعها من المزارع السمكية.

تمتاز أسعار الأسماك خلال هذه الفترة من العام بثبات أسعارها نظرا لاستقرار الأحوال الجوية بمصر، وتشهد اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019 ثباتا في الأسعار في سوق العبور وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار السمك البلطي ما بين 33 جنيها إلى 37 جنيها للكيلو، بينما سجل قشر البياض 55 جنيها للكيلو، أما بالنسبة لسعر فيليه السمك البلطي فيتراوح سعره ما بين 30 و90 جنيها للكيلو، وسجل كيلو سمك البياض البلدي 55 جنيها، وبالنسبة لسمك الماكريل فقد بلغ سعره اليوم 35 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو سمك الوقار ما بين 40 و70 جنيها للكيلو جرام الواحد.

وبالنسبة للجمبري المجمد فقد وصل سعره إلى 165 جنيها، أما سمك القراميط فقد بلغ سعره اليوم 20 جنيها للكيلو، وسمك البوري تراوح سعره ما بين32 و45 جنيها للكيلو، أما بالنسبة للسردين المجمد فقد تراوح سعره ما بين 15 و25 جنيها.