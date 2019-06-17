إليكم رابط فحص 100 $ في المنحة القطرية كشف اسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة

نرصد لكم متابعينا الكرام في فلسطين من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل المنحة القطرية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن رابط فحص المنحة القطرية للإستعلام عن المستفيدين من الدفعة الجديدة ، وذلك في شهر 6 ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة من قبل المواطنين في قطاع غزة والأسر الفقيرة والمحتاجة عن الأسماء الذين لهم حق بصرف المنحة القطرية 100$ في قطاع غزة ، وتعتبر المنحة القطرية مساعدة تقدمها دولة قطر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وتعمل إسرائيل في بعض الأحيان بمنع دخول المنحة القطرية ، الأمر الذي يأزم الأمور بين التنظيمات بالقطاع وإسرائيل .

هذا وقد صرحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المنحة 25 مليون دولار وسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها إلى إسرائيل لشراء الوقود المنقول إلى محطة توليد الكهرباء في مدينة غزة للتشغيل ، وقد أكدت الصحيفة على أنه سوف يتم تحويل 10 مليون دولار إمريكي من أجل توزيعهم على الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض في قطاع غزة ،هذا وقد اكدت العديد من المصادر الخاصة على أن المنحة القطرية سوف تصرف على غرار المنحة السابقة ، بحيث لا تشمل الموظفين الذين قامت حركة حماس بتعينهم خلال حكمها في قطاع غزة .

إليكم رابط الإستعلام عن المنحة القطرية

نرصد لكم في ختام المقال رابط الإستعلام عن المنحة القطرية للمستفيدين من المنحة ، حيث أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية في قطاع غزة بتصميم رابط من اجل الإستعلام عن صرف المنحة القطرية المقدمة من قبل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزةالسفير محمد العمادي ، حيث يمكنك عزيزي الزائر الإستعلام عن المنحة القطرية من خلال الرابط التالي هــــــنـــــا