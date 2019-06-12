إليكم رابط للإستعلام عن مساعدة المقوعة في الضمان الإجتماعي شهر شعبان 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة تفاصيل مساعدة المقطوعة، حيث يبحث الكثير من المستفيدين والمستفيديات والمواطنين في دولة المملكة عن اخبار الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام ومعرفة موعد صرف مساعدة المقطوعة للشهر الهجري الجديد ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي بشكل عام.
مساعدة المقطوعة 1440 في الضمان الإجتماعيتعتبر مساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تقدم للإسر لذات الدخل المنخفض والمتدني والمتوسط ، والأسر التي لا تستطيع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة في الوقت الحالي ، حيث تقدم هذه المساعدة المالية والنقدية للأسر وفقاً للعديد من الضوابط التي حددتها وزارةالعمل والتنمية الإجتماعية في السعودية .
شروط مساعدة المقطوعة
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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