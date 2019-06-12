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إليكم رابط للإستعلام عن مساعدة المقوعة في الضمان الإجتماعي شهر شعبان 1440 هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
إليكم رابط للإستعلام عن مساعدة المقوعة في الضمان الإجتماعي شهر شعبان 1440 هـ
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نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة تفاصيل مساعدة المقطوعة، حيث يبحث الكثير من المستفيدين والمستفيديات والمواطنين في دولة المملكة عن اخبار الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام ومعرفة موعد صرف مساعدة المقطوعة للشهر الهجري الجديد ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي بشكل عام.

مساعدة المقطوعة 1440 في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تقدم للإسر  لذات الدخل المنخفض والمتدني والمتوسط ، والأسر التي لا تستطيع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة في الوقت الحالي ، حيث تقدم هذه المساعدة المالية والنقدية للأسر وفقاً للعديد من الضوابط التي حددتها وزارةالعمل والتنمية الإجتماعية في السعودية .

شروط  مساعدة المقطوعة

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

إليكم رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

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