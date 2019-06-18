إليكم فحص والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المتابعين والمستفيدين من مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة ، حيث نوهت وزارة العمل في المملكة على أنه لا يوجد توقيت رسمي من أجل صرف مساعدة المقطوعة ، وقد نوهت الوزارة على أنه سوف يتم الإعلان عن صرف المقطوعة من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة ، وقد كشفت الوزارة على أنه لم يتم تحديد إلى الأن ، يذكر ان العديد من المواطنين في المملكة على قوائم الإنتظار ، تترقب الإعلان الرسمي والتوقيت الصحيح لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي .
شروط الحصول مساعدة المقطوعة للإستفادة من الضمان الإجتماعيأعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن العديد من الشروط من اجل الحصول على مساعدة المقطوعة ، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي :-
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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