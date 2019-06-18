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إليكم فحص والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
إليكم فحص والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
العمل تودع مخصصات الضمان الاجتماعي
يبحث الكثير من المتابعين والمستفيدين من مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة ، حيث نوهت وزارة العمل في المملكة على أنه لا يوجد توقيت رسمي من أجل صرف مساعدة المقطوعة ، وقد نوهت الوزارة على أنه سوف يتم الإعلان عن صرف المقطوعة من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة ، وقد كشفت الوزارة على أنه لم يتم تحديد إلى الأن ، يذكر ان العديد من المواطنين في المملكة على قوائم الإنتظار ، تترقب الإعلان الرسمي والتوقيت الصحيح لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي .

شروط  الحصول مساعدة المقطوعة للإستفادة من الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن العديد من الشروط من اجل الحصول على مساعدة المقطوعة ، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي :-
  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل السعودية على أنها صممت موقع من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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