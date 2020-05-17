إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية تحت شعار صنع في مصر .. بالصور

إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية بأيدي مصرية ليس أول الإنجازات ولا آخرها، فسيظل المصري صاحب أقوى إرادة، ورغم كل ما تمر به بلادنا، لا زلنا قادرين على العمل والإنتاج، باستيراد أحدث تكنولوجيا في العالم، وهي التكنولوجيا الألمانية، الشهيرة في مجال صناعة السيارات والصناعات الأخرى المرتبطة بها، متى بدأنا وكيف وصلنا، هذا ما ننقله لكم في التقرير التالي.

إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية

كشفت اليوم محافظة بورسعيد عن إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية، والتي زاد استخدامها في مصر بالآونة الأخيرة، وهي الإطارات التي تم صنعها بتكنولوجيا ألمانية، بعد ثلاث سنوات من الإعداد، ليصبح مصنع إطارات بورسعيد واحدًا ضمن أكبر مصانع إنتاج الإطارات في الشرق الأوسط.

مصنع إنتاج إطارات السيارات في بورسعيد

تم افتتاح المرحلة الأولى من مصنع إنتاج إطارات السيارات في بورسعيد سبتمبر الماضي، وكان يتم إعداده بحيث يصبح ماركة عالمية مميزة، والهدف منه ليس إنتاج الإطارات فحسب، بل توفير العملة الصعبة لمصر، إذ من المنتظر أن يتم تصدير إنتاجه إلى الخارج، ومن المنتظر أن تشهد بورسعيد طفرة صناعية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقد تمت إقامة مصنع إنتاج إطارات السيارات بسواعد مصرية، وهو المصنع الأول في مصر المتخصص في إنتاج إطارات السيارات، على 75 ألف متر مربع، وباستثمار يزيد عن 3 مليار جنيهًا، ويوفر المصنع 5000 فرصة عمل، بعد اكتمال مراحل العمل به، كما يتم تدريب العاملين به عن طريق الخبراء الألمان.