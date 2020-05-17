Take a fresh look at your lifestyle.


إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية تحت شعار صنع في مصر .. بالصور

بواسطة شيماء إبراهيم
مصنع بورسعيد للإطارات إطارات الدراجات النارية بتكنولوجيا ألمانية

إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية بأيدي مصرية ليس أول الإنجازات ولا آخرها، فسيظل المصري صاحب أقوى إرادة، ورغم كل ما تمر به بلادنا، لا زلنا قادرين على العمل والإنتاج، باستيراد أحدث تكنولوجيا في العالم، وهي التكنولوجيا الألمانية، الشهيرة في مجال صناعة السيارات والصناعات الأخرى المرتبطة بها، متى بدأنا وكيف وصلنا، هذا ما ننقله لكم في التقرير التالي.

1 إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية
2 مصنع إنتاج إطارات السيارات في بورسعيد

إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية

كشفت اليوم محافظة بورسعيد عن إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية، والتي زاد استخدامها في مصر بالآونة الأخيرة، وهي الإطارات التي تم صنعها بتكنولوجيا ألمانية، بعد ثلاث سنوات من الإعداد، ليصبح مصنع إطارات بورسعيد واحدًا ضمن أكبر مصانع إنتاج الإطارات في الشرق الأوسط.

مصنع إنتاج إطارات السيارات في بورسعيد

تم افتتاح المرحلة الأولى من مصنع إنتاج إطارات السيارات في بورسعيد سبتمبر الماضي، وكان يتم إعداده بحيث يصبح ماركة عالمية مميزة، والهدف منه ليس إنتاج الإطارات فحسب، بل توفير العملة الصعبة لمصر، إذ من المنتظر أن يتم تصدير إنتاجه إلى الخارج، ومن المنتظر أن تشهد بورسعيد طفرة صناعية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقد تمت إقامة مصنع إنتاج إطارات السيارات بسواعد مصرية، وهو المصنع الأول في مصر المتخصص في إنتاج إطارات السيارات، على 75 ألف متر مربع، وباستثمار يزيد عن 3 مليار جنيهًا، ويوفر المصنع 5000 فرصة عمل، بعد اكتمال مراحل العمل به، كما يتم تدريب العاملين به عن طريق الخبراء الألمان.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

عرض كارفور مصر من 18 مايو وحتى 1 يونيو 2020 ( مجلة عيد الفطر )

أخبار إقتصادية

عرض كازيون مصر من 19 وحتى 25 مايو 2020

أخبار إقتصادية

بعد قفزة تاريخية.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020

أخبار إقتصادية

أسعار أوبل أسترا 2020 تنخفض 21 ألفًا.. هل تأثر سوق السيارات بمصر؟

أخبار إقتصادية

سعر ومواصفات ومميزات وعيوب كيا كادينزا 2020

أخبار إقتصادية

الودائع قصيرة الأجل.. ماذا عن أسعار فائدتها في البنوك المصرية؟

أخبار إقتصادية

سيارات فيات تيبو في مصر.. أسعار ومواصفات 6 فئات خلال مايو

أخبار إقتصادية

أسعار الذهب في مصر ترتفع لأعلى مستوى لم تُحققه من قبل

أخبار إقتصادية

زكاة الفطر.. “التموين” تطرح كوبونات السلع للتكافل بين المواطنين

أخبار إقتصادية

منحة الـ500 جنيه.. “القوى العاملة” تُصدر بيانًا بشأن صرفها للمتخلفين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.