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سعر الذهب اليوم الأربعاء
سعر الذهب في مصر
أخبار إقتصادية

إنخفاض بلغ ستة جنيهات.. إعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء المُوافق 04/9/2019 في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0

سعر الذهب اليوم الأربعاء المُوافق الرابع من سبتمبر في كلاً من مصر و السعودية نستعرضه لكم من خلال موقع كلمة، حيث شهدت الأسعار إرتفاعاً ملحوظاً في الأيام الثلاثة السابقه حيث إرتفع السعر للعيار 24 من 807 الى 823 وعاود النزول مرة أخرى ليسجل 817 اليوم .



سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية وبدون وكذلك أسعار الذهب على مدار الأيام السابقة نعرضه لكم من خلال الجداول الآتية .



و الجدير بالذكر صعود اسعار الذهب في التعاملات المسائية ليوم أمس الثلاثاء ليصل سعر الجرام عيار 24 الى 823 و إنخفض مرة آخرى الى 817 جينهاً .

سعر الذهب في السعودية



الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24185.28 ريال49.40 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22169.85 ريال45.28 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21162.13 ريال43.22 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18138.97 ريال37.05 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14108.08 ريال28.81 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 1292.64 ريال24.70 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب5,762 ريال1,536 دولار أمريكي
سعر الجنيه الذهب1,297 ريال345.78 دولار أمريكي
سعر الكيلو الذهب185,285 ريال49,395 دولار أمريكي

 

شهد سعر الذهب نقصاناً مقدارة حوالي ريال ونصف الريال في تعاملات اليوم الصباحية عن يوم أمس حيث إختتمت التعاملات المسائيه أمس بزياده حوالي ريالين في الجرام .



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نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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