إنخفاض بلغ ستة جنيهات.. إعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء المُوافق 04/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الأربعاء المُوافق الرابع من سبتمبر في كلاً من مصر و السعودية نستعرضه لكم من خلال موقع كلمة، حيث شهدت الأسعار إرتفاعاً ملحوظاً في الأيام الثلاثة السابقه حيث إرتفع السعر للعيار 24 من 807 الى 823 وعاود النزول مرة أخرى ليسجل 817 اليوم .







سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية وبدون وكذلك أسعار الذهب على مدار الأيام السابقة نعرضه لكم من خلال الجداول الآتية .







و الجدير بالذكر صعود اسعار الذهب في التعاملات المسائية ليوم أمس الثلاثاء ليصل سعر الجرام عيار 24 الى 823 و إنخفض مرة آخرى الى 817 جينهاً .

سعر الذهب في السعودية







الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 185.28 ريال 49.40 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 169.85 ريال 45.28 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 21 162.13 ريال 43.22 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 138.97 ريال 37.05 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 14 108.08 ريال 28.81 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 12 92.64 ريال 24.70 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 5,762 ريال 1,536 دولار أمريكي سعر الجنيه الذهب 1,297 ريال 345.78 دولار أمريكي سعر الكيلو الذهب 185,285 ريال 49,395 دولار أمريكي

شهد سعر الذهب نقصاناً مقدارة حوالي ريال ونصف الريال في تعاملات اليوم الصباحية عن يوم أمس حيث إختتمت التعاملات المسائيه أمس بزياده حوالي ريالين في الجرام .





