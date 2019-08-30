إنخفاض طفيف للمعدن الأصفر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 30/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الجمعه الموافق 30/8/2019 والذي يشهد إنخفاضاً مقدارة جنيه وعشرين قرشاً للجرام الواحد، و الجدير بالذكر وصول المعدن الأصفر الى 815 لعيار 24 والذي بلغ أعلى إرتفاع له شهده الذهب، و يتذبذب السعر في الآونه الأخيرة بين 810 جنيهاً و 815 جنيهاً حسب سعر اليوم و حسب سعر الدولار وسعر البورصه العالمية للذهب ويتوقع خبراء الذهب زياده كبيرة الشهر القادم بسبب زياده في سعر الدولار .

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر بدون المصنعيه نستعرضه لكم عبر الجدول القادم .

الوحدة السعر بالجنيه المصري سعر عيار 24 802 إلى 805 جنيه سعر عيار 22 735 إلى 738 جنيه سعر عيار 21 702 إلى 704 جنيه سعر عيار 18 602 إلى 603 جنيه سعر عيار 14 468 إلى 469 جنيه سعر عيار 12 401 إلى 402 جنيه سعر الاونصة 24,951 إلى 25,022 جنيه سعر الجنيه الذهب 5,616 إلى 5,632 جنيه سعر الكيلو الذهب 802,286 إلى 804,571 جنيه

ونعرض لحضراتكم أيضاً سعر الذهب بالمصنعيه كمتوسط لسعر الأسواق المحلية المصريه .

الوحدة جنيه مصرd سعر الذهب عيار 24 811.84 جنيه سعر الذهب عيار 22 744.19 جنيه سعر الذهب عيار 21 710.37 جنيه سعر الذهب عيار 18 608.89 جنيه سعر الذهب عيار 14 473.57 جنيه سعر الذهب عيار 12 405.92 جنيه سعر الذهب عيار 9 304.44 جنيه سعر أوقية الذهب 25,248 جنيه سعر جنيه الذهب 5,683 جنيه سعر كيلو الذهب 811,837 جنيه

سعر الذهب اليوم في السعوديه

الوحدة ريال سعودى اسعار الذهب عيار 24 184.07 ريال سعر الذهب عيار 22 168.73 ريال اسعار الذهب عيار 21 161.07 ريال اسعار الذهب عيار 18 138.06 ريال سعر الذهب عيار 14 107.38 ريال سعر الذهب عيار 12 92.04 ريال اسعار أوقية الذهب 5,725 ريال اسعار جنيه الذهب 1,289 ريال اسعار كيلو الذهب 184,071 ريال

إنخفاض طفيف في أسعار الذهب في السعودية بلغ حوالي 20 هلله للجرام عيار 24 و كذلك لباقي الأعيرة .