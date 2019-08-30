إنخفاض طفيف للمعدن الأصفر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 30/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الجمعه الموافق 30/8/2019 والذي يشهد إنخفاضاً مقدارة جنيه وعشرين قرشاً للجرام الواحد، و الجدير بالذكر وصول المعدن الأصفر الى 815 لعيار 24 والذي بلغ أعلى إرتفاع له شهده الذهب، و يتذبذب السعر في الآونه الأخيرة بين 810 جنيهاً و 815 جنيهاً حسب سعر اليوم و حسب سعر الدولار وسعر البورصه العالمية للذهب ويتوقع خبراء الذهب زياده كبيرة الشهر القادم بسبب زياده في سعر الدولار .
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بدون المصنعيه نستعرضه لكم عبر الجدول القادم .
|الوحدة
|السعر بالجنيه المصري
|سعر عيار 24
|802 إلى 805 جنيه
|سعر عيار 22
|735 إلى 738 جنيه
|سعر عيار 21
|702 إلى 704 جنيه
|سعر عيار 18
|602 إلى 603 جنيه
|سعر عيار 14
|468 إلى 469 جنيه
|سعر عيار 12
|401 إلى 402 جنيه
|سعر الاونصة
|24,951 إلى 25,022 جنيه
|سعر الجنيه الذهب
|5,616 إلى 5,632 جنيه
|سعر الكيلو الذهب
|802,286 إلى 804,571 جنيه
ونعرض لحضراتكم أيضاً سعر الذهب بالمصنعيه كمتوسط لسعر الأسواق المحلية المصريه .
|الوحدة
|جنيه مصرd
|سعر الذهب عيار 24
|811.84 جنيه
|سعر الذهب عيار 22
|744.19 جنيه
|سعر الذهب عيار 21
|710.37 جنيه
|سعر الذهب عيار 18
|608.89 جنيه
|سعر الذهب عيار 14
|473.57 جنيه
|سعر الذهب عيار 12
|405.92 جنيه
|سعر الذهب عيار 9
|304.44 جنيه
|سعر أوقية الذهب
|25,248 جنيه
|سعر جنيه الذهب
|5,683 جنيه
|سعر كيلو الذهب
|811,837 جنيه
سعر الذهب اليوم في السعوديه
|الوحدة
|ريال سعودى
|اسعار الذهب عيار 24
|184.07 ريال
|سعر الذهب عيار 22
|168.73 ريال
|اسعار الذهب عيار 21
|161.07 ريال
|اسعار الذهب عيار 18
|138.06 ريال
|سعر الذهب عيار 14
|107.38 ريال
|سعر الذهب عيار 12
|92.04 ريال
|اسعار أوقية الذهب
|5,725 ريال
|اسعار جنيه الذهب
|1,289 ريال
|اسعار كيلو الذهب
|184,071 ريال
إنخفاض طفيف في أسعار الذهب في السعودية بلغ حوالي 20 هلله للجرام عيار 24 و كذلك لباقي الأعيرة .
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