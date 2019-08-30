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إنخفاض طفيف للمعدن الأصفر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 30/8/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
إنخفاض طفيف للمعدن الأصفر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 30/8/2019 في مصر و السعودية
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعه الموافق 30/8/2019 والذي يشهد إنخفاضاً مقدارة جنيه وعشرين قرشاً للجرام الواحد، و الجدير بالذكر وصول المعدن الأصفر الى 815 لعيار 24 والذي بلغ أعلى إرتفاع له شهده الذهب، و يتذبذب السعر في الآونه الأخيرة بين 810 جنيهاً و 815 جنيهاً حسب سعر اليوم و حسب سعر الدولار وسعر البورصه العالمية للذهب ويتوقع خبراء الذهب زياده كبيرة الشهر القادم بسبب زياده في سعر الدولار .

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر بدون المصنعيه نستعرضه لكم عبر الجدول القادم .

الوحدةالسعر بالجنيه المصري
سعر عيار 24802 إلى 805 جنيه
سعر عيار 22735 إلى 738 جنيه
سعر عيار 21702 إلى 704 جنيه
سعر عيار 18602 إلى 603 جنيه
سعر عيار 14468 إلى 469 جنيه
سعر عيار 12401 إلى 402 جنيه
سعر الاونصة24,951 إلى 25,022 جنيه
سعر الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632 جنيه
سعر الكيلو الذهب802,286 إلى 804,571 جنيه

ونعرض لحضراتكم أيضاً سعر الذهب بالمصنعيه كمتوسط لسعر الأسواق المحلية المصريه .

الوحدةجنيه مصرd
سعر الذهب عيار 24811.84 جنيه
سعر الذهب عيار 22744.19 جنيه
سعر الذهب عيار 21710.37 جنيه
سعر الذهب عيار 18608.89 جنيه
سعر الذهب عيار 14473.57 جنيه
سعر الذهب عيار 12405.92 جنيه
سعر الذهب عيار 9304.44 جنيه
سعر أوقية الذهب25,248 جنيه
سعر جنيه الذهب5,683 جنيه
سعر كيلو الذهب811,837 جنيه

سعر الذهب اليوم في السعوديه

الوحدةريال سعودى
اسعار الذهب عيار 24184.07 ريال
سعر الذهب عيار 22168.73 ريال
اسعار الذهب عيار 21161.07 ريال
اسعار الذهب عيار 18138.06 ريال
سعر الذهب عيار 14107.38 ريال
سعر الذهب عيار 1292.04 ريال
اسعار أوقية الذهب5,725 ريال
اسعار جنيه الذهب1,289 ريال
اسعار كيلو الذهب184,071 ريال

إنخفاض طفيف في أسعار الذهب في السعودية بلغ حوالي 20 هلله للجرام عيار 24 و كذلك لباقي الأعيرة .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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