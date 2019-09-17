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أخبار إقتصادية

إنخفاض في المعدن الأصفر.. إعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 17/9/2019 في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 17/9/2019 في الأسواق المحلية المصرية و السعودية نستعرضه لكم عبر موقعنا كلمة، حيث يشهد سعر الذهب تذبذباً صعوداً و هبوطاً خلال الأيام الماضية حيث قد إرتفع يوم أمس وهبط اليوم بنفس القيمة تقريباً، حيث وصل سعر الجرام عيار 24 الى 777 جنيهاً بدون المصنعية ووصل عيار 21 الى 680 جنيهاً مصرياً .



سعر الذهب في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429


سعر الذهب في مصر بالمصنعية

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الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24790.21 جنيه$48.36
سعر الذهب عيار 22724.37 جنيه$44.33
اسعار الذهب عيار 21691.45 جنيه$42.32
اسعار الذهب عيار 18592.67 جنيه$36.27
سعر الذهب عيار 14460.96 جنيه$28.21
سعر الذهب عيار 12395.11 جنيه$24.18
سعر الذهب عيار 9296.33 جنيه$18.14
اسعار أوقية الذهب24,576 جنيه$1,504
اسعار جنيه الذهب5,532 جنيه$338.55
اسعار كيلو الذهب790,211 جنيه$48,363

سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24181.20 ريال$48.30
سعر الذهب عيار 22166.10 ريال$44.28
اسعار الذهب عيار 21158.56 ريال$42.27
اسعار الذهب عيار 18135.90 ريال$36.23
سعر الذهب عيار 14105.70 ريال$28.18
سعر الذهب عيار 1290.60 ريال$24.15
اسعار أوقية الذهب5,635 ريال$1,502
اسعار جنيه الذهب1,268 ريال$338.12
اسعار كيلو الذهب181,203 ريال$48,302


إرتفع  سعر الذهب في السعودية حوالي ريال عن يوم أمس .



نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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