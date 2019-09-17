إنخفاض في المعدن الأصفر.. إعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 17/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 17/9/2019 في الأسواق المحلية المصرية و السعودية نستعرضه لكم عبر موقعنا كلمة، حيث يشهد سعر الذهب تذبذباً صعوداً و هبوطاً خلال الأيام الماضية حيث قد إرتفع يوم أمس وهبط اليوم بنفس القيمة تقريباً، حيث وصل سعر الجرام عيار 24 الى 777 جنيهاً بدون المصنعية ووصل عيار 21 الى 680 جنيهاً مصرياً .
سعر الذهب في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
|عيار 24
|777 إلى 779
|عيار 22
|712 إلى 714
|عيار 21
|680 إلى 682
|عيار 18
|583 إلى 585
|عيار 14
|453 إلى 455
|عيار 12
|389 إلى 390
|الاونصة
|24,169 إلى 24,240
|الجنيه الذهب
|5,440 إلى 5,456
|الكيلو
|777,143 إلى 779,429
سعر الذهب في مصر بالمصنعية
سوف يهمك:
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|790.21 جنيه
|$48.36
|سعر الذهب عيار 22
|724.37 جنيه
|$44.33
|اسعار الذهب عيار 21
|691.45 جنيه
|$42.32
|اسعار الذهب عيار 18
|592.67 جنيه
|$36.27
|سعر الذهب عيار 14
|460.96 جنيه
|$28.21
|سعر الذهب عيار 12
|395.11 جنيه
|$24.18
|سعر الذهب عيار 9
|296.33 جنيه
|$18.14
|اسعار أوقية الذهب
|24,576 جنيه
|$1,504
|اسعار جنيه الذهب
|5,532 جنيه
|$338.55
|اسعار كيلو الذهب
|790,211 جنيه
|$48,363
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|181.20 ريال
|$48.30
|سعر الذهب عيار 22
|166.10 ريال
|$44.28
|اسعار الذهب عيار 21
|158.56 ريال
|$42.27
|اسعار الذهب عيار 18
|135.90 ريال
|$36.23
|سعر الذهب عيار 14
|105.70 ريال
|$28.18
|سعر الذهب عيار 12
|90.60 ريال
|$24.15
|اسعار أوقية الذهب
|5,635 ريال
|$1,502
|اسعار جنيه الذهب
|1,268 ريال
|$338.12
|اسعار كيلو الذهب
|181,203 ريال
|$48,302
إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي ريال عن يوم أمس .