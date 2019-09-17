إنخفاض في المعدن الأصفر.. إعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 17/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء المُوافق 17/9/2019 في الأسواق المحلية المصرية و السعودية نستعرضه لكم عبر موقعنا كلمة، حيث يشهد سعر الذهب تذبذباً صعوداً و هبوطاً خلال الأيام الماضية حيث قد إرتفع يوم أمس وهبط اليوم بنفس القيمة تقريباً، حيث وصل سعر الجرام عيار 24 الى 777 جنيهاً بدون المصنعية ووصل عيار 21 الى 680 جنيهاً مصرياً .







سعر الذهب في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,169 إلى 24,240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777,143 إلى 779,429







سعر الذهب في مصر بالمصنعية

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 790.21 جنيه $48.36 سعر الذهب عيار 22 724.37 جنيه $44.33 اسعار الذهب عيار 21 691.45 جنيه $42.32 اسعار الذهب عيار 18 592.67 جنيه $36.27 سعر الذهب عيار 14 460.96 جنيه $28.21 سعر الذهب عيار 12 395.11 جنيه $24.18 سعر الذهب عيار 9 296.33 جنيه $18.14 اسعار أوقية الذهب 24,576 جنيه $1,504 اسعار جنيه الذهب 5,532 جنيه $338.55 اسعار كيلو الذهب 790,211 جنيه $48,363

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 181.20 ريال $48.30 سعر الذهب عيار 22 166.10 ريال $44.28 اسعار الذهب عيار 21 158.56 ريال $42.27 اسعار الذهب عيار 18 135.90 ريال $36.23 سعر الذهب عيار 14 105.70 ريال $28.18 سعر الذهب عيار 12 90.60 ريال $24.15 اسعار أوقية الذهب 5,635 ريال $1,502 اسعار جنيه الذهب 1,268 ريال $338.12 اسعار كيلو الذهب 181,203 ريال $48,302







إرتفع سعر الذهب في السعودية حوالي ريال عن يوم أمس .