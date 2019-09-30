إنخفاض مقدارة 13 جنيها في مطلع التعاملات اليوم الإثنين المُوافق 30/9.. إعرف سعر الذهب لجميع الأعيرة في مصر و السعودية

إنخفاض مقدارة 13 جنيها في مطلع التعاملات اليوم الإثنين المُوافق 30/9.. إعرف سعر الذهب لجميع الأعيرة في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية نقدمه لكم أعزائنا متابعي موقع كلمة عبر هذا المقال، حيث إنخفض سعر الذهب في مصر إنخفاضاً كبيراً جداً نتيجه الحرب بين الولايات المتحده الأميريكة و الصين حيث إتجه بعض المستثمرين الي الدولار الآمن ليضغطوا بذلك الأمر على الأصول المقومه بالدولار الأمريكي، حيث بلغ الهبوط حوالي 13 جنيهاً للجرام .







سعر الذهب في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 768 إلى 770 عيار 22 704 إلى 706 عيار 21 672 إلى 674 عيار 18 576 إلى 578 عيار 14 448 إلى 449 عيار 12 384 إلى 385 الاونصة 23,885 إلى 23,956 الجنيه الذهب 5,376 إلى 5,392 الكيلو 768,000 إلى 770,286







إنخفض سعر الذهب في مصر في تعاملات اليوم حوالي 13 جنيهاً عن اسعار يوم أمس الأحد حيث سجل العيار 24 حوالي 770 جنيهاً .

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 778.73 جنيه $47.74 سعر الذهب عيار 22 713.85 جنيه $43.76 اسعار الذهب عيار 21 681.41 جنيه $41.78 اسعار الذهب عيار 18 584.06 جنيه $35.81 سعر الذهب عيار 14 454.26 جنيه $27.85 سعر الذهب عيار 12 389.37 جنيه $23.87 سعر الذهب عيار 9 292.03 جنيه $17.90 اسعار أوقية الذهب 24,219 جنيه $1,485 اسعار جنيه الذهب 5,451 جنيه $334.21 اسعار كيلو الذهب 778,734 جنيه $47,743

سعر الذهب في السعودية بالمصنعية







الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 179.10 ريال $47.74 سعر الذهب عيار 22 164.18 ريال $43.76 اسعار الذهب عيار 21 156.72 ريال $41.78 اسعار الذهب عيار 18 134.33 ريال $35.81 سعر الذهب عيار 14 104.48 ريال $27.85 سعر الذهب عيار 12 89.55 ريال $23.87 اسعار أوقية الذهب 5,570 ريال $1,485 اسعار جنيه الذهب 1,254 ريال $334.21 اسعار كيلو الذهب 179,105 ريال $47,743

لم يحدث تغير ملحوظ في أسعار الذهب في السعودية منذ بدايه الأسبوع .