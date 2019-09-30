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أخبار إقتصادية

إنخفاض مقدارة 13 جنيها في مطلع التعاملات اليوم الإثنين المُوافق 30/9.. إعرف سعر الذهب لجميع الأعيرة في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية نقدمه لكم أعزائنا متابعي موقع كلمة عبر هذا المقال، حيث إنخفض سعر الذهب في مصر إنخفاضاً كبيراً جداً نتيجه الحرب بين الولايات المتحده الأميريكة و الصين حيث إتجه بعض المستثمرين الي الدولار الآمن ليضغطوا بذلك الأمر على الأصول المقومه بالدولار الأمريكي، حيث بلغ الهبوط حوالي 13 جنيهاً للجرام .



سعر الذهب في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24768 إلى 770
عيار 22704 إلى 706
عيار 21672 إلى 674
عيار 18576 إلى 578
عيار 14448 إلى 449
عيار 12384 إلى 385
الاونصة23,885 إلى 23,956
الجنيه الذهب5,376 إلى 5,392
الكيلو768,000 إلى 770,286


إنخفض سعر الذهب في مصر في تعاملات اليوم حوالي 13 جنيهاً عن اسعار يوم أمس الأحد  حيث سجل العيار 24 حوالي 770 جنيهاً .

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24778.73 جنيه$47.74
سعر الذهب عيار 22713.85 جنيه$43.76
اسعار الذهب عيار 21681.41 جنيه$41.78
اسعار الذهب عيار 18584.06 جنيه$35.81
سعر الذهب عيار 14454.26 جنيه$27.85
سعر الذهب عيار 12389.37 جنيه$23.87
سعر الذهب عيار 9292.03 جنيه$17.90
اسعار أوقية الذهب24,219 جنيه$1,485
اسعار جنيه الذهب5,451 جنيه$334.21
اسعار كيلو الذهب778,734 جنيه$47,743

سعر الذهب في السعودية بالمصنعية



الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24179.10 ريال$47.74
سعر الذهب عيار 22164.18 ريال$43.76
اسعار الذهب عيار 21156.72 ريال$41.78
اسعار الذهب عيار 18134.33 ريال$35.81
سعر الذهب عيار 14104.48 ريال$27.85
سعر الذهب عيار 1289.55 ريال$23.87
اسعار أوقية الذهب5,570 ريال$1,485
اسعار جنيه الذهب1,254 ريال$334.21
اسعار كيلو الذهب179,105 ريال$47,743

لم يحدث تغير ملحوظ في أسعار الذهب في السعودية منذ بدايه الأسبوع .



نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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