إيران تغير عملتها الرسمية من الريال إلى التومان.. كم يبلغ سعر الدولار مقابل التومان الإيراني

إيران قامت بتغيير عملتها الرسمية مؤخراً، بعد أن وافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على مشروع قانون النقد والمال اليوم الاثنين، هذا وقد نص المشروع على أن يتم تبديل عملية اليونان من الريال إلى التومان، كما نصت المادة الأولى للمشروع أن العملة الرسمية لإيران هي عملة التومان، على أن يعادل التومان الواحد 10.000 ريال أو ما يعادل 100 قران، نتابع معكم للكشف عن التفاصيل حول تغيير عملة إيران الرسمية.

تغيير عملة إيران الرسمية

تم تغيير عملية إيران الرسمية إلى التومان، حيث شملت ملحقات القانون المعدل قيمة التومان، في مواجهة العملات الأجنبية، على أن يتم مراعاة أرصدة إيران من عملة التومان، مع التزام الحكومة الإيرانية مع صندوق النقد الدولي، مع تحديد سعر عملة التومان بالبنك المركزي.

على أن يعمل البنك المركزي في غضون 3 شهور بتحضير لائحة تنفيذية بشأن القانون، على أن يتم عرض تلك اللائحة على مجلس الوزراء حتى يتم الموافقة عليها والتصديق على اللائحة وبداية تنفيذها.

هذا وقد أوضح السيد “عبد الناصر همتي” محافظ البنك المركزي في الجلسة البرلمانية أنه بذل كافة الجهود سوف تتم من أجل تقليل فترة مدة التداول الموازي، وقد أكد أنه في تلك الفترة يتم تجميع كافة المسكوكات والأوراق النقدية الخاصة بعملة الريال في وقت سريع حتى يتم التعامل الكامل مع عملة التومان في إيران.

سعر عملة إيران اليوم مقابل الدولار

1 دولار أمريكي = 42103.00 ريال إيراني.

والجدير بالذكر أن عملة التومان كانت هي العملة الرسمية في ايران إلى عام 1934، ومن ذلك الحين تم استبدال التومان إلى الريال، فقد كان التومان الواحد يقدر بعشرة ريالات.