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احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019

يواصل كارفور تقديم عروضه المختلفه , وأعلن اليوم عن العرض الجديد والمميز ” عروض الصيف  summer offers ” وذلك للفترة من اليوم الاثنين 10-6-2019 م وحتى يوم الأحد 23-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

العرض الجديد متوفر في جميع فروع كارفور المختلفة سواء الفروع الصغرى ” ماركت كارفور ” أو الفروع الكبرى الشاملة ” هايبر ماركت كارفور ” .

مجلة عروض كارفور مصر 10-23 يونيو 2019

  • منتجات غذائية : مكرونة – ارز – صلصلة – كاتشب – تونة – خل – زيت – سمن – فول – طحينة – مربى – شاي – كورن فيلكس – قهوة – شيكولاتة – بسكويت – شيبس – مشروبات غازية – عصائر – البان – بيض – اجبان – بانيه – بطاطس – فراخ مجمد – كفتة – برجر – لانشون – هوت دوج – فرنك .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مزيلات عرق – رغوة حلاقة – كريم حلاقة – فوط صحية – حفاضات اطفال – مسحوق غسالات اطباق – منظف متعدد الاغراض – مبيدات حشرية – سائل اطباق – سائل منظف – منظف تواليت – مزيل بقع – مساحيق غسيل ملابس – معطر جو – صابون – شامبو – معجون اسنان – مزيل عرق – ماكينات حلاقة – كلور – منظف مطابخ – مناديل – ورق فويل .
  • مستلزمات مصيف : فيست سباحة – كتافات – عوامات اشكال – مركب اكسبلورير بمجدافين ومنفاخ – مرتبة بحر – حمام سباحة – لعبة صيد سمك – غطاء راس سيلكون – جردل بحر – بورد سباحة – نظارات اشكال .
  • أدوات ومستلزمات منزلية وحدائق : لمبات – بطاريات – شنط – مشايات – طقم حدائق – مراجيح – شمسية – برجولا ترابيزات – كراسي – وعاء زرع – صندوق قمامة – بتموس – شواية – فحم طبيعي – اطقم طهي – اطقم صواني – اطقم ثلاجة – اطقم كوبايات – اطقم عصير.
  • ملابس ومفروشات : مرتبة سرير – فوط بحر – تيشرتات بيبي واولادي – سالوبيتات حريمي – تيشرتات مطبوعة – شورتات رجالي – بنطلونات جبردين.
  • عروض شجع مصر : مجموعة متنوعة من الشاشات المختلفة الاحجام والمقاسات والماركات – لابتوبات – طابعات – هار ديسك – تابلت – موبايلات – كاميرات .
  • أجهزة كهربائية : مكواة شعر – ماكينات تشذيب – غلايات مياه – خلاط يدوي – فرن – مروحة – مكنسة كهربائية – ميكروويف – بوتجازات – سخانات – غسالات – تكييفات – ثلاجات .

عروض فروع الهايبر ماركت

سيتي سنتر المعادي – كايرو فيستفال سيتي – صن سيتي – الشروق – العبور – داندي – سيتي سنتر اسكندرية – سيتي لايت – عروبة – طنطا.

احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019

عروض فروع الماركت كارفور

جرين بلازا – رويال بلازا – الملتقى – المنصورة – خليج نعمة – همبرا – صن تيرا – ميجا مول – ميراج سيتي – المعادي الجديدة – حلوان – طرة – الحمد – دون تاون – زيزينيا – بيرامدز مول – بيرامدز فيو – دولفين مول – جزيرة بلازا – طيبة مول – السراية مول – حلوان – 15 مايو – الاسماعيلية – الغردقة .

احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019

احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019 احدث عروض كارفور مصر من 10 يونيو إلى 23 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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