ارتفاع أسعار أسماك الرنجة والفسيخ بنسبة 15-25 % الموسم الحالي.. تعرف على الأسعار الآن

تشهد أسعار أسماك الرنجة والفسيخ ، حسب ما أفاد به رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد جعفر، ارتفاعًا بنسبة تتراوح ما بين 15 – 25% خلال الموسم الجاري مقارنة بسعرهما في الموسم الماضي، وأشار جعفر إلى أن جميع أسماك الرنجة التي يتم بيعها في السوق المصرية مستوردة من النرويج وهولندا، وأضاف ان واردات مصر من أسماك الرنجة والسردين والسالمون خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الماضي بلغت حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 50 مليون دولار.

أسعار أسماك الرنجة والفسيخ وأسباب ارتفاعها

وأوضح رئيس شعبة الأسماك أن أسعار الرنجة للموسم الحالي تتراوح ما بين 30 – 55 جنيه للكيلو مقابل 24 – 45 جنيه في الموسم الماضي، في حين يسجل سعر الفسيح ما بين 80-170 جنيها للكيلو مقابل 70-135 جنيها سعر الكيلو العام الماضي.

وحسب جعفر المصريون يقبلون على شراء هذين الصنفين بشكل كبير وخاصة في يوم شم النسيم الذي يصادف يوم الإثنين المقبل، أما عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك وفقًا لرئيس شعبة الأسماك إلى : “قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء رسم الصادر على الأسماك والذي صدر مطلع العام الجاري، وهو ما ترتب عليه عودة التصدير للخارج”.

وختم جعفر قوله موجهًا النصيحة إلى المستهلكين للأسماك بالإقبال على شراء الأسماك من الأماكن المعلومة حفاظاً علي صحتهم.