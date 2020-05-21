ارتفاع أسعار الدولار فى مواجهة الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكى ارتفاع فى مواجهة الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2020 وذلك بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي بحسب بيانات البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 15.81 جنيهاً للشراء، مقابل 15.91 جنيهاً للبيع، بمقارنة بسعر أمس الذى سجل 15.77 جنيهاً للشارء، مقابل 15.88جنيهاً للبيع بزيادة قدرها أربعة قروش.

وقد سجل سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم فى البنوك الحكومية المصرية والبنوك العاملة فى مصر ارتفاع، حيث سجل فى البنك الأهلى المصري وبنك مصر 15.79 جنيهاً للشراء، مقابل 15.89 جنيهاً للبيع، كما سجل سعرالعملة الأمريكية الخضراء فى بنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك كريدى أجريكول، والبنك التجارى الدول، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس 15.81 جنيهاً للشراء، فى مقابل 15.91 جنيهاً للبيع.

بينما ارتفعت سعر الورقة الخضراء بقيمة 4 قروش أيضاً فى بنك الإسكندرية حيث سجل 15.80 جنيهاً للشراء، مقابل 15.90 جنيهاً للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي زيادة قدرها 3 قروش فقط فى مصرف أبو ظبي الإسلامى حيث سجل 15.77 جنيهاً للشراء، مقابل 15.87 جنيهاً للبيع.

هذا وقد استقر سعر الدولار الأمريكى فى بنك البركة حيث سجل 15.77 جنيهاً للسراء، مقابل 15.87 جنيهاً للبيع بدون زيادة مقارنة بسعر الأمس بنفس البنك.

ويعتمد سعر الدولار فى مصر بشكل أساسى على قوى العرض والطلب وأنه كلما زاد المعروض من العملة الأمريكية وتراجع الطلب عليها انخفض السعر، كما أن تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الصعبة يعمل على زيادة دعم قوة الجنيه المصري فى مواجهة الدولار الأمريكيى.