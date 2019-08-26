ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 جنيهات.. وتوقعات بمزيد من الارتفاع

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاعات بعدم شهد سعر جرام الذهب أمس تراجعا لم يستمر طويلا، وتعد معلومة أسعار الذهب من أهم المعلومات الاقتصادية لكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبل على الزواج، فكل منهم يهتم بسعر جرام الذهب يوميا، ويعد ارتفاع سعر الذهب اليوم هو استمرارا لسلسلة ارتفاع الأسعار للمعدن النفيس، ويذكر أن سعر الذهب خلال هذا الشهر (أغسطس) ارتفع لما يقرب من الـ50 جنيها ، وهناك توقعات من خبراء وتجار الذهب بمزيد من الارتفاع في سعر الذهب، ويشهد هذه الفترة انتعاشة في سعر الجرام، نتيجة قرار البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، وننشر سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة دون حساب المصنعية وبسوق المال في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب في السعودية بعد الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية بعد الانخفاض الذي لم يستمر طويلا أمس الأحد، وسجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 نحو 183.03 ريالا، وسجل نفس العيار 49.24 دولارا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 160.15 ريالا ويقابله بالدولار 43.09 ، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 137.27 ريالا، مقابل 36.93 دولارا، وننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين في جدول بالمقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجّلت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاعا بنحو 5 جنيهات في سعر جرام الذهب ، إذ سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 812 جنيها مقابل 807 جنيهات، أمس، وعيار 21 بـ711 جنيها، وعيار 18 سجل 609 جنيهات.

جدول سعر الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 183.03 ريال $49.24 سعر الذهب عيار 22 167.78 ريال $45.14 اسعار الذهب عيار 21 160.15 ريال $43.09 اسعار الذهب عيار 18 137.27 ريال $36.93 سعر الذهب عيار 14 106.77 ريال $28.73 سعر الذهب عيار 12 91.51 ريال $24.62 اسعار أوقية الذهب 5,692 ريال $1,532 اسعار جنيه الذهب 1,281 ريال $344.72 اسعار كيلو الذهب 183,029 ريال $49,244

جدول سعر الذهب في مصر دون المصنعية في محلات الصاغة