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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 جنيهات.. وتوقعات بمزيد من الارتفاع

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 5 جنيهات.. وتوقعات بمزيد من الارتفاع
أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاعات بعدم شهد سعر جرام الذهب أمس تراجعا لم يستمر طويلا، وتعد معلومة أسعار الذهب من أهم المعلومات الاقتصادية لكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبل على الزواج، فكل منهم يهتم بسعر جرام الذهب يوميا، ويعد ارتفاع سعر الذهب اليوم هو استمرارا لسلسلة ارتفاع الأسعار للمعدن النفيس، ويذكر أن سعر الذهب خلال هذا الشهر (أغسطس) ارتفع لما يقرب من الـ50 جنيها ، وهناك توقعات من خبراء وتجار الذهب بمزيد من الارتفاع في سعر الذهب، ويشهد هذه الفترة انتعاشة في سعر الجرام، نتيجة قرار البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، وننشر سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة دون حساب المصنعية وبسوق المال في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب في السعودية بعد الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية بعد الانخفاض الذي لم يستمر طويلا أمس الأحد، وسجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 نحو 183.03 ريالا، وسجل نفس العيار 49.24 دولارا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 160.15 ريالا ويقابله بالدولار 43.09 ، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 137.27 ريالا، مقابل 36.93 دولارا، وننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين في جدول بالمقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجّلت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاعا بنحو 5 جنيهات في سعر جرام الذهب ، إذ سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 812 جنيها مقابل 807 جنيهات، أمس، وعيار 21 بـ711 جنيها، وعيار 18 سجل 609 جنيهات.

جدول سعر الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24183.03 ريال$49.24
سعر الذهب عيار 22167.78 ريال$45.14
اسعار الذهب عيار 21160.15 ريال$43.09
اسعار الذهب عيار 18137.27 ريال$36.93
سعر الذهب عيار 14106.77 ريال$28.73
سعر الذهب عيار 1291.51 ريال$24.62
اسعار أوقية الذهب5,692 ريال$1,532
اسعار جنيه الذهب1,281 ريال$344.72
اسعار كيلو الذهب183,029 ريال$49,244

جدول سعر الذهب في مصر دون المصنعية في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24812 جنيها
عيار 22742 جنيها
عيار 21711 جنيها
عيار 18609 جنيهات
عيار 14474 جنيها
عيار 12407 جنيهات
الاونصة25.274 جنيها
الجنيه الذهب5.689 جنيها
الكيلو812776 جنيها

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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