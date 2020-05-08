ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/5/2020 وعيار 21 يسجل 751 جنيه

قفزت أسعار الذهب اليوم في الاسواق المحلية المصرية من جديد، حيث يواصل سعر المعدن النفيس الصعود اليوم الجمعة 8/5/2020 على غرار أمس الخميس، وقد بلغ معدل الارتفاع في أسعار الذهب اليوم 11 جنيه زيادة في سعر الجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة المصرية 751 جنيه.

وقد صرح إيهاب واصف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجاريه أن صعود أسعار المعدن الأصفر يرجع لارتفاع سعر أوقية الذهب في التعاملات العالمية للبورصة، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 1720 دولاراً، مقارنة بسعر 1692 دولار بالأمس، وتشهد أسعار المعدن عالمياً حالة من عدم الاستقرار مابين التارجح بين الهبوط والصعود خلال الفترة الراهنة، وذلك نظراً لمخاوف المستثمرين من استمرار تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات على مستوى العالم وعدم الوصول لعلاج حتى الآن، كمان التوتر العلاقات التجارية الأمريكية الصينية له دور قوي في التأثير على حركة التعاملات الاقتصادية سواء في البورصة وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم

وسنقوم اليوم برصد أسعار كافة أعيرة الذهب في الأسواق المصرية، وفقاً لأحدث سعر معلن من قبل شعبة الذهب الغرفه التجارية، بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع اليوم بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن، وذلك عن سعر جرام الذهب الصافي بدون حساب سعر المصنعية والدمغة الذي يرجع تحديده لأصحاب محلات الذهب ومن نطاق جغرافي لأخر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/5/2020 في مصر

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