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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/5/2020 وعيار 21 يسجل 751 جنيه

بواسطة آية أحمد
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم

قفزت أسعار الذهب اليوم في الاسواق المحلية المصرية من جديد، حيث يواصل سعر المعدن النفيس الصعود اليوم الجمعة 8/5/2020 على غرار أمس الخميس، وقد بلغ معدل الارتفاع في أسعار الذهب اليوم 11 جنيه زيادة في سعر الجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة المصرية 751 جنيه.

وقد صرح إيهاب واصف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجاريه أن صعود أسعار المعدن الأصفر يرجع لارتفاع سعر أوقية الذهب في التعاملات العالمية للبورصة، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 1720 دولاراً، مقارنة بسعر 1692 دولار بالأمس، وتشهد أسعار المعدن عالمياً حالة من عدم الاستقرار مابين التارجح بين الهبوط والصعود خلال الفترة الراهنة، وذلك نظراً لمخاوف المستثمرين من استمرار تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات على مستوى العالم وعدم الوصول لعلاج حتى الآن، كمان التوتر العلاقات التجارية الأمريكية الصينية له دور قوي في التأثير على حركة التعاملات الاقتصادية سواء في البورصة وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم

وسنقوم اليوم برصد أسعار كافة أعيرة الذهب في الأسواق المصرية، وفقاً لأحدث سعر معلن من قبل شعبة الذهب الغرفه التجارية، بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع اليوم بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن، وذلك عن سعر جرام الذهب الصافي بدون حساب سعر المصنعية والدمغة الذي يرجع تحديده لأصحاب محلات الذهب ومن نطاق جغرافي لأخر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/5/2020 في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 851 إلى 854
عيار 22 780 إلى 783
عيار 21 745 إلى 747
عيار 18 639 إلى 640
عيار 14 497 إلى 498
عيار 12 426 إلى 427
الاونصة 26,479 إلى 26,551
الجنيه الذهب 5,960 إلى 5,976
الكيلو 851,429 إلى 853,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

آية أحمد
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