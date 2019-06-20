ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 20-06-2019 في السعودية واستقرارها في مصر بمحلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 20-06-2019 في مصر والسعودية في محلات الصاغة وخلال بدء التعاملات الصباحية بالغرف التجارية شعبة الذهب، وأسعار الذهب تعد مؤشرا جيدا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فمن سعر الذهب يكون الدفع في الاستثمار والحث على عمل الكثير من المشروعات، ويهتم باسعار الذهب المستثمرون والمقبلون على الزواج من الشبابا، ويأتي استقرار المعدن الأصفر بعد تراجع الدولار خلال الأيام الماضية وتوتر الأوضاع بين أمريكا وإيران، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها الذهب ما بين الصعود والهبوط في السعر، وننشر في مقالنا أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس بعد حالة من عدم الاستقرار وزيادة أسعار الذهب في بعض الأيام وهبوطها في البعض الآخر، وتتراوح قيمة الزيادة والهبوط خلال الأيام السابقة ما بين 0.3 ريال إلى 1.2 ريال سعودي، إنما ترتفع أسعار الذهب اليوم في السعودية بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 ريالات ويبلغ سعر جرام الذهب 21 اليوم الخميس في السعودية 145.70 ريال وهو الأكثر انتشارا، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1381 دولارا بما يعادل 5179 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 124.89 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر ما بين 630 إلى 632 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 720 إلى 722 وذلك بعد عدم استقرار أسعار الذهب الأيام الماضية، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 540 إلى 542 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في المملكة السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 166.52 ريال $44.40 سعر الذهب عيار 22 152.64 ريال $40.70 اسعار الذهب عيار 21 145.70 ريال $38.85 اسعار الذهب عيار 18 124.89 ريال $33.30 سعر الذهب عيار 14 97.13 ريال $25.90 سعر الذهب عيار 12 83.26 ريال $22.20 اسعار أوقية الذهب 5,179 ريال $1,381 اسعار جنيه الذهب 1,166 ريال $310.80 اسعار كيلو الذهب 166,515 ريال $44,399

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 720 إلى 722 عيار 22 660 إلى 662 عيار 21 630 إلى 632 عيار 18 540 إلى 542 عيار 14 420 إلى 421 عيار 12 360 إلى 361 الاونصة 22,392 إلى 22,463 الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056 الكيلو 720,000 إلى 722,286

تصدير الذهب خام وسبائك

وأكد ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أن الذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة، والتي تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم التصدير للمعدن الأصفر خاما وسبائك ، ولا نستطيع تصديره غلى هكذا بسبب ختم الدمغة الذي لا يتم قبوله خارج البلاد.