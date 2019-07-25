ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 ، حالة من الارتفاع الطفيف وذلك في بداية تعاملات اليوم ، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم أدق أسعار الذهب المتداولة الآن في مختلف المحلات وأسواق الصاغة المصرية ، فنجد أن ارتفاع الذهب اليوم قد جاء بعد موجة من الانخفاضات التي قد استمرت ليومين متتاليين.

فقد سجل اليوم الخميس الذهب من عيار 21 جرام مبلغ 666.24 جنيه مصري ، أي ما يعادل $40.10 دولار أمريكي، ومن الجدير بالذكر أن الذهب من عيار 21 جرام يعتبر المعيار الأكثر انتشارًا بين الكثير من الأشخاص الراغبين في اقتناء المصوغات الذهبية ، وكذلك هو الأكثر رواجًا في أسواق المشغولات الذهبية داخل مصر.

وفي المرتبة الثانية من حيث الرواج والانتشار يأتي الذهب من عيار 18 جرام ، فيزداد الإقبال عليه بشكل كبير للغاية ، وذلك لجمال الأشكال التي تصنع به ، ويرغب الكثير من الأشخاص بشراء الذهب من عيار 18 جرام ، والذي نجد أنه قد سجل في تعاملات اليوم الخميس مبلغ 571.06 جنيه مصري ، أي ما يعادل $34.38 دولار أمريكي ، والجدول التالي يوضح أحدث أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 761.40 جنيه مصري $45.83 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 697.95 جنيه مصري $42.01 دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 21 666.24 جنيه مصري $40.10 دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 18 571.06 جنيه مصري $34.38 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 14 444.15 جنيه مصري $26.74 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 12 380.70 جنيه مصري $22.92 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 9 285.53 جنيه مصري $17.19 دولار أمريكي

كما نوضح من خلال الجدول الآتي أسعار كل من الأوقية ، والجنيه ، وكيلو الذهب :

سعر أوقية الذهب 23,679 جنيه مصري $1,425 دولار أمريكي سعر جنيه الذهب 5,330 جنيه مصري $320.84 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 761,397 جنيه مصري $45,833 دولار أمريكي

كما تجدر الإشارة إلى أنه يوجد العديد من العوامل التي لها تأثير كبير على أسعار الذهب المتداولة في أسواق الصاغة المصرية ، والتي يأتي من بينها ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار سواء في البنوك أو السوق السوداء ، هذا بالإضافة إلى حركة العرض والطلب.