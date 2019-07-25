 التخطي إلى المحتوى

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية
أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 ، حالة من الارتفاع الطفيف وذلك في بداية تعاملات اليوم ، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم أدق أسعار الذهب المتداولة الآن في مختلف المحلات وأسواق الصاغة المصرية ، فنجد أن ارتفاع الذهب اليوم قد جاء بعد موجة من الانخفاضات التي قد استمرت ليومين متتاليين.

فقد سجل اليوم الخميس الذهب من عيار 21 جرام مبلغ 666.24 جنيه مصري ، أي ما يعادل $40.10 دولار أمريكي، ومن الجدير بالذكر أن الذهب من عيار 21 جرام يعتبر المعيار الأكثر انتشارًا بين الكثير من الأشخاص الراغبين في اقتناء المصوغات الذهبية ، وكذلك هو الأكثر رواجًا في أسواق المشغولات الذهبية داخل مصر.

وفي المرتبة الثانية من حيث الرواج والانتشار يأتي الذهب من عيار 18 جرام ، فيزداد الإقبال عليه بشكل كبير للغاية ، وذلك لجمال الأشكال التي تصنع به ، ويرغب الكثير من الأشخاص بشراء الذهب من عيار 18 جرام ، والذي نجد أنه قد سجل في تعاملات اليوم الخميس مبلغ  571.06 جنيه مصري ، أي ما يعادل $34.38 دولار أمريكي ، والجدول التالي يوضح أحدث أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24761.40 جنيه مصري$45.83 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22697.95 جنيه مصري$42.01 دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 21666.24 جنيه مصري$40.10 دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 18571.06 جنيه مصري$34.38 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14444.15 جنيه مصري$26.74 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 12380.70 جنيه مصري$22.92 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 9285.53 جنيه مصري$17.19 دولار أمريكي

كما نوضح من خلال الجدول الآتي أسعار كل من الأوقية ، والجنيه ، وكيلو الذهب :

سعر أوقية الذهب23,679 جنيه مصري$1,425 دولار أمريكي
سعر جنيه الذهب5,330 جنيه مصري$320.84 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب761,397 جنيه مصري$45,833 دولار أمريكي

كما تجدر الإشارة إلى أنه يوجد العديد من العوامل التي لها تأثير كبير على أسعار الذهب المتداولة في أسواق الصاغة المصرية ، والتي يأتي من بينها ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار سواء في البنوك أو السوق السوداء ، هذا بالإضافة إلى حركة العرض والطلب.

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.