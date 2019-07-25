ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 ، حالة من الارتفاع الطفيف وذلك في بداية تعاملات اليوم ، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم أدق أسعار الذهب المتداولة الآن في مختلف المحلات وأسواق الصاغة المصرية ، فنجد أن ارتفاع الذهب اليوم قد جاء بعد موجة من الانخفاضات التي قد استمرت ليومين متتاليين.
فقد سجل اليوم الخميس الذهب من عيار 21 جرام مبلغ 666.24 جنيه مصري ، أي ما يعادل $40.10 دولار أمريكي، ومن الجدير بالذكر أن الذهب من عيار 21 جرام يعتبر المعيار الأكثر انتشارًا بين الكثير من الأشخاص الراغبين في اقتناء المصوغات الذهبية ، وكذلك هو الأكثر رواجًا في أسواق المشغولات الذهبية داخل مصر.
وفي المرتبة الثانية من حيث الرواج والانتشار يأتي الذهب من عيار 18 جرام ، فيزداد الإقبال عليه بشكل كبير للغاية ، وذلك لجمال الأشكال التي تصنع به ، ويرغب الكثير من الأشخاص بشراء الذهب من عيار 18 جرام ، والذي نجد أنه قد سجل في تعاملات اليوم الخميس مبلغ 571.06 جنيه مصري ، أي ما يعادل $34.38 دولار أمريكي ، والجدول التالي يوضح أحدث أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|761.40 جنيه مصري
|$45.83 دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 22
|697.95 جنيه مصري
|$42.01 دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 21
|666.24 جنيه مصري
|$40.10 دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 18
|571.06 جنيه مصري
|$34.38 دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 14
|444.15 جنيه مصري
|$26.74 دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 12
|380.70 جنيه مصري
|$22.92 دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 9
|285.53 جنيه مصري
|$17.19 دولار أمريكي
كما نوضح من خلال الجدول الآتي أسعار كل من الأوقية ، والجنيه ، وكيلو الذهب :
|سعر أوقية الذهب
|23,679 جنيه مصري
|$1,425 دولار أمريكي
|سعر جنيه الذهب
|5,330 جنيه مصري
|$320.84 دولار أمريكي
|سعر كيلو الذهب
|761,397 جنيه مصري
|$45,833 دولار أمريكي
كما تجدر الإشارة إلى أنه يوجد العديد من العوامل التي لها تأثير كبير على أسعار الذهب المتداولة في أسواق الصاغة المصرية ، والتي يأتي من بينها ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار سواء في البنوك أو السوق السوداء ، هذا بالإضافة إلى حركة العرض والطلب.
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