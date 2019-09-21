ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 21-09-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية.. تعرف على سعر الجنيه الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 21-09-2019 في محلات الصاغة بنحو 3 جنيهات وذلك بعدما ارتفع سعر جرام الذهب عالميا ليصل سعر أوقية الذهب إلى 1516 دولار، وانخفاض أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب، ويعد سعر بالذهب مؤشرا لاقتصاد البلاد، إذ إن رجال الأعمال والمستثمرين يهتمون بأسعار الذهب وأسعار الدولار، كما يتابعه الشباب المقبل على الزواج ، وننشر سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية بعد ارتفاعه اليوم شاملا سعر الجنيه الذهب.

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سعر الذهب عيار 21

يعتبر سعر الذهب عيار 21 هو المؤشر والمحرك لمختلف الأعيرة الأخرى، فهو العيار الأكثر انتشار ورواجا في مصر والسعودية، وعلى أساسه يتحدد سعر الجنيه الذهب، وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت ليسجل 686 في مصر ، ويسجل في السعودية 160.44 ريـال.







أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 160.44 ريـال ، يقابله السعر العالمي له وهو 42.70 $ أما سعر الذهب عيار 24 فهو 183.36 ريـال، وأمامه السعر العالمي للذهب 48.80 $، كذا يسجل سعر الذهب عيار 18 137.52 ريـال ويقابله السعر العاملي لنفس العيار وهو 36.60 $، وننشر جدول أسعار الذهب في السوق المالية السعودية.

سعر الذهب فى مصر :

الذهب فى مصر عيار 18 سجل 588 جنيها للجرام

الذهب فى مصر عيار 21 سجل 686 جنيها للجرام

الذهب فى مصر عيار 24 سجل 784 جنيها للجرام

الجنيه الذهب فى مصر 5488 جنيها

أوقية الذهب 1516 دولارا

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تذبذب أسعار الذهب في مصر والسعودية

يشهد سعر الذهب فى مصر والسعودية حالة من التذبذب الملحوظ في الشهور الماضية ولكن السهم يتجه لأعلى دائما بعد انخفاض واستقرار ، ويرتبط سعر الذهب المحلي بالسعر العاملي للذهب ويعد التذبذب في سعر جرام الذهب نتيجة التغيرات التي يشهدها السوق الأمريكي في سعر الفائدة والأحداث التجارية بين أمريكا الصين.