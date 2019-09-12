توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل تدريجي الفترة القادمة..وسعر أوقية الذهب قد تصل في نهاية العام إلى 1600 دولار

ارتفعت أسعار الذهب الأيام الماضية بشكل ملحوظ، حيث قفز سعر الجرام الواحد في بعض الأعيرة 8 جنيهات، لتعود للارتفاع في مصر مرة أخرى، بعد استقرار أسعارها وانخفاضها لفترة من الزمن، وبخصوص هذا الأمر أوضح الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة mbc مصر، بأن أسباب ارتفاع أسعار الذهب ما زالت موجودة، حتى مع حدوث انفراجه في المحادثات الأمريكية_ الصينية.







وأضاف رئيس الشعبة العامة للمصوغات، أمن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعثر المفاوضات الأمريكية الصينية ، وارتفعت أسعار أوقية الذهب منذ الأمس من 1486 إلى 1497 دولار للوقية، وأوضح أيضا أن حركة شراء الذهب شهدت نشاطا خلال الفترة الماضية، مع توقعات أن يصل سعر وقية الذهب في نهاية عام 2019 إلى 1600 دولار.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا بمقدار 5 جنيهات لكل عيار، وساهم هبوط الدولار الشهور الماضية في عدم ارتفاع سعر الذهب أكثر من ذلك، حيث كان من الممكن أن يزيد الجرام الواحد ما يقرب من 50 جنيها.







أسعار الذهب اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 688 جنيه.







سجل سعر جرام الذهب عيار 18 590 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 786 جنيه.







وسعر الجنيه الذهب 5500 جنيه.

وسعر وقية الذهب 1502 دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية العام الجاري إلى 1600 دولار.