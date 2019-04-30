ارتفاع “أسعار الذهب” خلال تعاملات الثلاثاء 30/4/2019 في مصر والسعودية

أسعار الذهب في مصر والمملكة العربية السعودية بتحديث مستمر نعرضها لكم يوميا لمعرفة كل جديد يحدث للمعدن الأصفر صاحب القيمة الكبيرة ونعرض لكم مقارنة بأسعار السوق في الأيام السابقة لمعرفة التغيرات التي حدثت لأسعار الذهب لتحديد الوقت المناسب لكم سواء للبيع أو الشراء أو التداول .

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب قليلا بعد أن استمر في الانخفاض لمدة تتخطى الشهر فكل يوم كان يقل عن اليوم الذي يسبقه بضع الجنيهات ولكن بدأ في التماسك والارتفاع مرة أخرى ولكن بشكل طفيف جدا

اسعار الذهب في مصر اليوم

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 708.62 جنيه $41.21 سعر الذهب عيار 22 649.57 جنيه $37.78 اسعار الذهب عيار 21 620.06 جنيه $36.06 اسعار الذهب عيار 18 531.47 جنيه $30.91 سعر الذهب عيار 14 413.36 جنيه $24.04 سعر الذهب عيار 12 354.31 جنيه $20.60 سعر الذهب عيار 9 265.73 جنيه $15.45 اسعار أوقية الذهب 22,038 جنيه $1,282 اسعار جنيه الذهب 4,960 جنيه $288.47 اسعار كيلو الذهب 708,618 جنيه $41,209

اسعار الذهب في مصر خلال الأيام السابقة

نعرض لكم أسعار الذهب خلال آخر اسبوع لعمل المقارنة ومعرفة التغيرات التي حدثت لسعر الذهب وتحديد الأهداف الخاصة بكم بعد تحليل السوق

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 29 إبريل 707.04 618.68 530.29 412.44 353.52 28 إبريل 710.51 621.71 532.89 414.46 355.25 27 إبريل 709.43 620.77 532.08 413.84 354.71 26 إبريل 709.87 621.15 532.41 414.09 354.93 25 إبريل 705.84 617.62 529.39 411.74 352.92 24 إبريل 705.33 617.18 529.00 411.44 352.66 23 إبريل 702.84 615.00 527.14 409.99 351.42 22 إبريل 704.03 616.04 528.03 410.69 352.02 21 إبريل 705.63 617.44 529.23 411.62 352.81 20 إبريل 705.40 617.24 529.06 411.49 352.70

الرسم البياني للذهب

يوضح الرسم البياني المدة الماضية ويوضح انخفاض سعر الذهب خلال الفترة الماضية وبدأ في الارتفاع من جديد ليعود مرة أخرى .

أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي والدولار

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 154.55 ريال $41.21 سعر الذهب عيار 22 141.67 ريال $37.78 اسعار الذهب عيار 21 135.24 ريال $36.06 اسعار الذهب عيار 18 115.92 ريال $30.91 سعر الذهب عيار 14 90.16 ريال $24.04 سعر الذهب عيار 12 77.28 ريال $20.60 اسعار أوقية الذهب 4,807 ريال $1,282 اسعار جنيه الذهب 1,082 ريال $288.47 اسعار كيلو الذهب 154,552 ريال $41,209

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