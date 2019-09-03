عاجل| ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-9-2019 بالسعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالتعاملات المسائية ارتفاع جديد مقارنةً بأسعار كافة الأعيرة في نهاية تعاملات أمس، حيث ارتفعت الأوقية إلى 1546 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب في المملكة، حيث تخطي الجنيه الذهب من جديد حاجز ال 1300 ريال، وسجل وفق أخر تقارير 1305 ريال، بينما بلغ سعر عيار 24 للجرام بنحو 186.46 ريال.







أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بشكل مفاجئ بعد استقرارها في التعاملات الصباحية عند نفس المتوسطات التي سجلتها أمس، حيث سجل عيار 21 للجرام 163.16 ريال مقابل 161.41 ريال في تعاملات أمس، وسجلت الأوقية 1546 دولار مقابل 1529 دولار في تعاملات أمس.







الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى الذهب عيار 24 186.46 ريال $49.71 الذهب عيار 22 170.93 ريال $45.57 الذهب عيار 21 163.16 ريال $43.50 الذهب عيار 18 139.85 ريال $37.29 الذهب عيار 14 108.77 ريال $29.00 الذهب عيار 12 93.23 ريال $24.86 أوقية الذهب 5,799 ريال $1,546 جنيه الذهب 1,305 ريال $348.01 كيلو الذهب 186,464 ريال $49,714

متوسط سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة







نرصد لكم الآن متوسط أسعار الذهب بالسعودية وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل عيار 24 للجرام في تعاملات أمس 184.46 ريال، وبعد الارتفاع الجديد الذي شهده الأصفر سجل عيار 24 للجرام 186.46 ريال، بينما عيار 18 في تعاملات أمس سجل 138.35 ريال بينما سجل وفق أخر تقارير حتى الآن 139.85 ريال، وإليكم جدول سعر الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بدون قيمة المصنعية:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23 1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93 29 أغسطس 184.28 161.25 138.21 107.49 92.14 28 أغسطس 185.60 162.40 139.20 108.27 92.80 27 أغسطس 186.15 162.88 139.61 108.59 93.07 26 أغسطس 184.44 161.38 138.33 107.59 92.22 25 أغسطس 182.56 159.75 136.92 106.50 91.28 24 أغسطس 182.56 159.75 136.92 106.50 91.28





