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أسعار الذهب في السعودية
ارتفاع أسعار الذهب
أخبار إقتصادية

عاجل| ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-9-2019 بالسعودية

أسعار الذهب اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالتعاملات المسائية ارتفاع جديد مقارنةً بأسعار كافة الأعيرة في نهاية تعاملات أمس، حيث ارتفعت الأوقية إلى 1546 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب في المملكة، حيث تخطي الجنيه الذهب من جديد حاجز ال 1300 ريال، وسجل وفق أخر تقارير 1305 ريال، بينما بلغ سعر عيار 24 للجرام بنحو 186.46 ريال.



أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بشكل مفاجئ بعد استقرارها في التعاملات الصباحية عند نفس المتوسطات التي سجلتها أمس، حيث سجل عيار 21 للجرام 163.16 ريال مقابل 161.41 ريال في تعاملات أمس، وسجلت الأوقية 1546 دولار مقابل 1529 دولار في تعاملات أمس.



الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
الذهب عيار 24186.46 ريال$49.71
الذهب عيار 22170.93 ريال$45.57
 الذهب عيار 21163.16 ريال$43.50
الذهب عيار 18139.85 ريال$37.29
الذهب عيار 14108.77 ريال$29.00
الذهب عيار 1293.23 ريال$24.86
 أوقية الذهب5,799 ريال$1,546
 جنيه الذهب1,305 ريال$348.01
 كيلو الذهب186,464 ريال$49,714

متوسط سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة



نرصد لكم الآن متوسط أسعار الذهب بالسعودية وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل عيار 24 للجرام في تعاملات أمس 184.46 ريال، وبعد الارتفاع الجديد الذي شهده الأصفر سجل عيار 24 للجرام 186.46 ريال، بينما عيار 18 في تعاملات أمس سجل 138.35 ريال بينما سجل وفق أخر تقارير حتى الآن 139.85 ريال، وإليكم جدول سعر الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بدون قيمة المصنعية:

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
2 سبتمبر184.46161.41138.35107.6092.23
1 سبتمبر183.38160.46137.54106.9791.69
31 أغسطس183.38160.46137.54106.9791.69
30 أغسطس183.86160.88137.90107.2591.93
29 أغسطس184.28161.25138.21107.4992.14
28 أغسطس185.60162.40139.20108.2792.80
27 أغسطس186.15162.88139.61108.5993.07
26 أغسطس184.44161.38138.33107.5992.22
25 أغسطس182.56159.75136.92106.5091.28
24 أغسطس182.56159.75136.92106.5091.28


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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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