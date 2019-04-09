ارتفاع أسعار الذهب في السعودية والكويت ومصر والدول العربية.. مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها لما يزيد عن أسبوع في الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية.
ارتفاع أسعار الذهب
وارتفع سعر جرام الذهب في التعاملات الفورية 0.2 %، إلى 1299.34 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 28 مارس عند 1303.61 دولارا في الجلسة السابقة.
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ونبين أسعار الذهب في الدول العربية وهي كما يلي:
نوضح لقرائنا الكرام اسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019، في السعودية وهي كما يلي:
|#
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار امريكي
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|156.84 ريال
|41.82 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|143.77 ريال
|38.34 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|137.23 ريال
|36.60 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|117.63 ريال
|31.37 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|91.49 ريال
|24.40 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|78.42 ريال
|20.91 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|65.35 ريال
|17.43 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|1,097.87 ريال
|292.77 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|4,878.22 ريال
|1,300.89 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|15,683.83 ريال
|4,182.47 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|156,838.33 ريال
|41,824.67 $
أسعار الذهب في الكويت
|#
|الوحدة
|دينار كويتي
|دولار امريكي
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|12.65 دينار
|41.84 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|11.60 دينار
|38.35 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|11.07 دينار
|36.61 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|9.49 دينار
|31.38 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|7.38 دينار
|24.41 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|6.33 دينار
|20.92 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|5.27 دينار
|17.43 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|88.57 دينار
|292.88 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|393.53 دينار
|1,301.37 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|1,265.24 دينار
|4,183.99 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|12,652.40 دينار
|41,839.94 $
أسعار الذهب في مصر
|#
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار امريكي
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|736.73 جنيه
|41.84 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|675.34 جنيه
|38.35 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|644.64 جنيه
|36.61 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|552.55 جنيه
|31.38 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|429.76 جنيه
|24.40 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|368.37 جنيه
|20.92 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|306.97 جنيه
|17.43 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|5,157.12 جنيه
|292.85 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|22,914.93 جنيه
|1,301.25 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|73,673.20 جنيه
|4,183.60 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|736,731.96 جنيه
|41,836.00 $
سعر الذهب في الإمارات
|#
|الوحدة
|درهم إماراتي
|دولار امريكي
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|153.69 درهم
|41.85 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|140.88 درهم
|38.36 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|134.48 درهم
|36.62 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|115.27 درهم
|31.39 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|89.65 درهم
|24.41 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|76.84 درهم
|20.93 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|64.04 درهم
|17.44 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|1,075.83 درهم
|292.96 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|4,780.29 درهم
|1,301.72 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|15,368.98 درهم
|4,185.11 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|153,689.83 درهم
|41,851.11 $
سعر الذهب في عمان
|#
|الوحدة
|ريال عماني
|دولار امريكي
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|16.08 ريال
|41.85 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|14.74 ريال
|38.36 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|14.07 ريال
|36.62 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|12.06 ريال
|31.39 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|9.38 ريال
|24.41 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|8.04 ريال
|20.93 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|6.70 ريال
|17.44 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|112.58 ريال
|292.95 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|500.24 ريال
|1,301.69 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|1,608.31 ريال
|4,185.03 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|16,083.07 ريال
|41,850.31 $
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