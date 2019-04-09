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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية والكويت ومصر والدول العربية.. مع تراجع الدولار

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها لما يزيد عن أسبوع في الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب في التعاملات الفورية 0.2 %، إلى 1299.34 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 28 مارس عند 1303.61 دولارا في الجلسة السابقة.
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اسعار الذهب فى السعودية
اسعار الذهب فى السعودية

تراجع أسعار الذهب

ونبين أسعار الذهب في الدول العربية وهي كما يلي:
نوضح لقرائنا الكرام اسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019، في السعودية وهي كما يلي:

#الوحدةريال سعوديدولار امريكي
1سعر الذهب عيار 24 قيراط156.84 ريال41.82 $
2سعر الذهب عيار 22 قيراط143.77 ريال38.34 $
3سعر الذهب عيار 21 قيراط137.23 ريال36.60 $
4سعر الذهب عيار 18 قيراط117.63 ريال31.37 $
5سعر الذهب عيار 14 قيراط91.49 ريال24.40 $
6سعر الذهب عيار 12 قيراط78.42 ريال20.91 $
7سعر الذهب عيار 10 قيراط65.35 ريال17.43 $
8سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )1,097.87 ريال292.77 $
9سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط4,878.22 ريال1,300.89 $
10سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )15,683.83 ريال4,182.47 $
11سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط156,838.33 ريال41,824.67 $

أسعار الذهب في الكويت

#الوحدةدينار كويتيدولار امريكي
1سعر الذهب عيار 24 قيراط12.65 دينار41.84 $
2سعر الذهب عيار 22 قيراط11.60 دينار38.35 $
3سعر الذهب عيار 21 قيراط11.07 دينار36.61 $
4سعر الذهب عيار 18 قيراط9.49 دينار31.38 $
5سعر الذهب عيار 14 قيراط7.38 دينار24.41 $
6سعر الذهب عيار 12 قيراط6.33 دينار20.92 $
7سعر الذهب عيار 10 قيراط5.27 دينار17.43 $
8سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )88.57 دينار292.88 $
9سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط393.53 دينار1,301.37 $
10سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )1,265.24 دينار4,183.99 $
11سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط12,652.40 دينار41,839.94 $

أسعار الذهب في مصر

#الوحدةجنيه مصريدولار امريكي
1سعر الذهب عيار 24 قيراط736.73 جنيه41.84 $
2سعر الذهب عيار 22 قيراط675.34 جنيه38.35 $
3سعر الذهب عيار 21 قيراط644.64 جنيه36.61 $
4سعر الذهب عيار 18 قيراط552.55 جنيه31.38 $
5سعر الذهب عيار 14 قيراط429.76 جنيه24.40 $
6سعر الذهب عيار 12 قيراط368.37 جنيه20.92 $
7سعر الذهب عيار 10 قيراط306.97 جنيه17.43 $
8سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )5,157.12 جنيه292.85 $
9سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط22,914.93 جنيه1,301.25 $
10سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )73,673.20 جنيه4,183.60 $
11سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط736,731.96 جنيه41,836.00 $

سعر الذهب في الإمارات

#الوحدةدرهم إماراتيدولار امريكي
1سعر الذهب عيار 24 قيراط153.69 درهم41.85 $
2سعر الذهب عيار 22 قيراط140.88 درهم38.36 $
3سعر الذهب عيار 21 قيراط134.48 درهم36.62 $
4سعر الذهب عيار 18 قيراط115.27 درهم31.39 $
5سعر الذهب عيار 14 قيراط89.65 درهم24.41 $
6سعر الذهب عيار 12 قيراط76.84 درهم20.93 $
7سعر الذهب عيار 10 قيراط64.04 درهم17.44 $
8سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )1,075.83 درهم292.96 $
9سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط4,780.29 درهم1,301.72 $
10سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )15,368.98 درهم4,185.11 $
11سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط153,689.83 درهم41,851.11 $

سعر الذهب في  عمان

#الوحدةريال عمانيدولار امريكي
1سعر الذهب عيار 24 قيراط16.08 ريال41.85 $
2سعر الذهب عيار 22 قيراط14.74 ريال38.36 $
3سعر الذهب عيار 21 قيراط14.07 ريال36.62 $
4سعر الذهب عيار 18 قيراط12.06 ريال31.39 $
5سعر الذهب عيار 14 قيراط9.38 ريال24.41 $
6سعر الذهب عيار 12 قيراط8.04 ريال20.93 $
7سعر الذهب عيار 10 قيراط6.70 ريال17.44 $
8سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )112.58 ريال292.95 $
9سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط500.24 ريال1,301.69 $
10سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )1,608.31 ريال4,185.03 $
11سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط16,083.07 ريال41,850.31 $

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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