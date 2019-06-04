ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 618 للجرام

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2019 شهدت ارتفاع ملحوظ بقيمة 5 جنيهات بعدما كانت قد ارتفعت 4 جنيهات يوم أمس الاثنين 3 يونيو وذلك بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالمياً حيث بلغ سعر أوقية الذهب الذهب 1324 دولار أمريكي وهذا يعتبر الأعلى منذ ثلاث شهور، وذلك في ظل الصراعات التجارية بين القوى الكبرى وتهديد الولايات المتحدة الأمريكية برفض رسوم 5% على المكسيك في ظل خوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدوث ركود اقتصادي.

وهناك عوامل عدة تؤثر في سعر الذهب في مصر وهي سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك والمصارف والصرافات، بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب عالمياً الذي يشهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ ثلاث أشهر وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً أثر سلباً على الأسعار في مصر، واستمرار الاضطرابات وتصعيد الولايات المتحدة ضد المكسيك والصين رفع الطلب على الذهب ليكون ملاذ آمن وذلك ما تسبب في زيادة أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2019

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعاً ملحوظ، ليصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر إلى 618 جنيهاً للجرام، والذي سجل خلال تعاملات الأمس 613 جنيهاً، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 530 جنيهاً، الذي سجل يوم أمس 525 جنيهاً للجرام وسجل الجنيه الذهب 4944 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

العيار السعر مقابل الجنيه عيار 24 705 عيار 22 641 عيار 21 618 عيار 18 530 أوقية الذهب 1324 دولار كيلو الذهب 699429

بلغت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أعلى مستوى لها في ثلاث أشهر، حيث لامست 1327.90 دولار لتتراجع في المعاملات الفورية إلى 1323.81 دولار للأوقية، وفي جلسة اليوم تماسكت أسعار الذهب ليستقر عند 1324 دولار للأوقية.