ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات اليوم الثلاثاء 25 يونيو وعيار 21 يسجل  665 جنيه

تلقي الاضطرابات السياسية والحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على أسعار الذهب في السوق العالمية، وبالتالي على أسعاره في السوق المحلية المصرية، هذا إضافة إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، حيث سجلت كافة عيارات الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة المصرية ارتفاعًا قياسيًا بلغ عشر جنيهات وذلك على مرحلتين، فقد سجل المعدن النفيس ارتفاعًا في بداية التعاملات 4 جنيهات، ليرتفع خلال التعاملات منتصف اليوم 6 جنيهات، ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى توجه المستثمرين للاستثمار في قطاع الذهب باعتباره الملاذ الآمن، والابتعاد عن مخاطر المغامرة في مجالات أخرى في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة في أكثر من منطقة في العالم.

ارتفاع أسعار الذهب

سعرالذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار المعدن الأصفر الثمين بلغ رقمًا قياسيًّا اليوم ووصل نحو 10 جنيهات في كافة العيارات، فسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 765 جنيه، في حين سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا في التداول نحو 665 جنيه، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل في تعاملات آخر اليوم نحو 567 جنيهًا، كما وصل جنيه الذهب نحو 5320 جنيه، وسجلت الأوقية الذهب في السوق العالمية نحو 1434 دولار أمريكي.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

وفقًا لتصريح سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، نادي نجيب، الذي أفاد بأن ارتفاع الذهب في السوق العالمية سجل أكثر من 1% بالتزامن مع انخفاض الدولار نتيجة للتوترات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية ولا سيما التصعيد في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، والولايات المتحدة والصين على الصعيد التجاري، مما دفع المتثمرين للإقبال بشكل ملحوظ على شراء الذهب، مما رفع أسعار المعدن النفيس في التعاملات الفورية بنسبة 0.04% ليصل سعر الأوقية إلى 1424.25 دولار، بينما قفزت التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة إلى 0.07% ليصل سعر الأوقية إلى 1427.50 دولار.