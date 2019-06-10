ارتفاع بقيمة جنيهين في أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 625 جنيهاً

بعدما شهد هبوطاً في سعر الذهب بقيمة 7 جنيهات، حدث ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء 11 يونيو بقيمة جنيهين، حيث سجل عيار 21 الأكثر شهرة سعر 625 جنيه بعدما كان قد سجل يوم أمس 623 جنيه للجرام، وسجل أيضاً عيار عيار 24 سعر 715 مقابل 713 جنيه للدولار، الجدير بالذكر أن سعر المعدن الأصفر كان في ارتفاع كبير خلال تعاملات الأيام السابقة.

ونتج هذا الأرتفاع في أسعار الذهب نتيجة إلى عدة عوامل حيث يتأثر سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك الصرافات، كما أن سعر أوقية السعر ارتفع خلال الفنرة السابقة ارتفاعاً شديداً حيث وصل سعر الأوقية إلى 22,237 جنيه ما يعادل 1,328 دولار أمريكي بعدما كان قد وصل في الأيام الماضية إلى حدود 1,334 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2019:

وفي باقي أسعار الذهب اليوم بلغ عيار 22 سعر 655.72 جنيه للجرام بعدما كان قد وصل يوم أمس إلى 653.85 جنيه أي شهد اليوم ارتفاع بقيمة 2 جنيه، وعيار 18 سجل 536.31 جنيه مقابل 534 جنيه البارحة ، فيما سجل عيار 14 سعر 416.89، وعيار 10 سجل سعر 298.19 جنيه.

ومتوسط سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة كالتالي: عيار 24 ما بين 713 جنيه إلى 715 جنيه، وعيار 22 ما بين 654 إلى 656 جنيه، فيما سجل عيار 21 ما بين 624 إلى 626 جنيه للجرام، وعيار ما بين 535 إلى 537 جنيه للجرام، عيار 14 ما بين 416 إلى 417 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الذهب إلى 713,143 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب 4,992 جنيه، وتختلف هذه الأسعار من صاغة إلى أخرى.