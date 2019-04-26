ارتفاع جديد | أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-4-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر سجل ارتفاع جديد تزامناً مع ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالمياً، وجاء الارتفاع في قيمة الذهب لجميع أعيرة الذهب بشكل طفيف، بنحو جنيهين للجرام الواحد، الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر سجل الجمعة الماضية بنحو 608 جنية للجرام الواحد، وفي 7 أيام ارتفع سعر الذهب بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، حيث بلغت أوقية الذهب 1281 للدولار بزيادة وصلت بنحو 0.41% مقارنة بأسعار أوقية الذهب أمس.

أسعار الذهب في مصر

وجاء عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر ليسجل 612 جنية مقابل الجرام الواحد، فيما سجل الجنية الذهب في أحدث تقرير صادر من محلات الصاغة بنحو 4896 جنية، وإليكم جدول أسعار الذهب بالجنية المصري:

العيار السعر مقابل الجنية المصري عيار 24 699.25 عيار 21 612 عيار 18 524.75 الجنية الذهب 4896 أوقية الذهب 1281 دولار

مع مراعاة اختلاف قيمة المصنعية من صائغ لأخر، علماً بأن قيمة المصنعية تخضع لعدة عوامل رئيسية، منها حجم المشغولات، والاتفاق بين البائع والمشتري، وكذلك قيمة الضريبة المُضافة، وعلى الرغم من أن قيمة المصنعية مُختلفة من صائغ لأخر فلا يوجد فروق كبيرة من محل لآخر، خاصةً وأن سعر الذهب عالمياً هو العامل الرئيسي.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

الذهب هو أحد أهم المعادن التي يتم تداولها بشكل كبير في جميع الأسواق العالمية، وهناك بعض العوامل التي تؤثر على سعر الذهب سواء بالارتفاع أو الإنخفاض، ومن بين أبرز تلك العوامل، حالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، وسعر الدولار اليوم، حيث أن انخفاض سعر الدولار يأثر بشكل إيجابي على سعر الذهب وارتفاعه من جديد، أيضاً احتياطي الذهب في البنوك، وأخيراً الأزمات السياسية العالمية.