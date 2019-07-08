ارتفاع جديد.. اعرف سعر الذهب اليوم الإثنين 8-7-2019 في مصر والسعودية

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد في محلات الصاغة بمصر على مستوي كافة أعيرة الذهب وذلك عقب زيادة الأوقية عالمياً بنحو 6 دولارات مقارنة بتعاملات أمس، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت استقرار مساء أمس الأحد، بينما شهدت تراجع كبير في تعاملات السبت بنحو 7 جنيهات للجرام، وسجلت الأوقية مع أحدث تعاملات يوم الإثنين 1405 دولار، لتتأثر أسعار الذهب في مصر والسعودية بهذه الزيادة ولكن بشكل طفيف.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين ارتفاع جديد بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد على مختلف الأعيرة في مصر، حيث سجل سعر عيار 21 بنحو 646 جنيه مقابل الجرام، بينما سجل سعر جرام عيار 18 بنحو 553 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر والذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21 بنحو أكثر من 21 جنيه، ليُسجل الآن 5168 جنيه.

الوحدة السعر بالجنيه لكل جرام عيار 24 738 عيار 21 646 عيار 18 553 الجنيه الذهب 5168 أوقية الذهب 1405 دولار

وقد تشهد أسعار الذهب المعروضة في الجدول السابق بشكل طفيف من تاجر لأخر ولكن بفروق بسيطة للغاية لتتراوح ما بين جنيه أو جنيهان للجرام، وكافة الأسعار بدون قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

مع ارتفاع الأوقية سجل سعر الذهب في السعودية ارتفاع جديد، وسجل عيار 21 بنحو 148.36 ريال للجرام الواحد، بينما سجل الجنيه الذهب بالريال السعودي 1187 ريال، وسجل متوسط سعر عيار 22 للجرام بنحو 155.43 ريال، وإليكم جدول أسعار الذهب في السعودية وفق أخر تحديثات.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب عالمياً قد شهدت خلال الفترة الماضية مزيد من التغييرات ما بين ارتفاع وإنخفاض نتيجة لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب أو تلميحات الفيدرالي بشأن خفض سعر الفائدة.