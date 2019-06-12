ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يونيو وعيار 21 يسجل سعر 626 جنيه

شهد سعر الذهب اليوم الاربعاء ارتفاعاً جديداً في سعره حيث سجل عيار 21 الأكثر شهرة سعر 626 جنيه بعدما كان قد سجل أمس سعر بعدما كان قد سجل يوم أمس الثلاثاء سعر 617 جنيه للجرام، فيما سجل عيار 24 سعر 715.08 جنيه مقابل 705 جنيه في جلسة يوم أمس، سعر المعدن الثمين يشهد تذبذباً ما بين صعود وهبوط في هذه الفترة.

سعر الذهب يتأثر بحالة العرض والطلب عليه في السوق المصرية، بالإضافة إلى سعر الدولار في البنوك والصرافات، كما يتأثر السعر بالأسواق العالمية حيث ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1,331 دولار أمريكي وكان سعر الأوقية شهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ ثلاث أشهر حيث وصل في الأيام الماضية ولامس حدود 1,334 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2019:

وفي باقي أسعار الذهب اليوم سجل عيار 22 سعر 656.89 جنيه للجرام، وسجل عيار 18 سعر 537.26 جنيه، فيما سجل عيار 14 سعر 417.63 جنيه، وعيار 10 سجل سعر 298.72 جنيهاً للجرام.

أما عن متوسط سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية جاء كالتالي: عيار 24 ما بين 714 جنيه إلى 717 جنيه، وعيار 22 ما بين 655 إلى 657 جنيه، ووصل سعر عيار 21 ما بين 625 إلى 627 جنيه للجرام، وعيار 18 ما بين 536 إلى 537 جنيه للجرام، عيار 14 ما بين 417 إلى 418 جنيه، ووصل سعر كيلو الذهب إلى 715,079 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب 5,006 جنيه، وتختلف هذه الأسعار من صاغة إلى أخرى بقيمة بسيطة تصل إلى جنيه واحد وهذا لا يؤثر على السعر الإجمالي.