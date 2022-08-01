ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالكويت مساء اليوم.. أعرف مقدار الزيادة

تشهد أسواق الذهب في كل دول العالم حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض، لكن خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في دولة الكويت، على مدار ساعات اليوم الاثنين الموافق 1 اغسطس 2022، وذلك بحسب الأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث أكدت على ارتفاع سعر أونصة الذهب بحوالي 18 دولار، بالمقارنة مع ما شهدته الأسعار خلال التعاملات التي تمت أول أمس في البلاد.

ارتفاع أسعار الذهب في الكويت

وصل الذهب الذي يعرف باسم الملاذ الآمن خلال الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس من العام 2022، إلى قرب أعلى مستوياته، بالمقارنة مع أسعار الذهب خلال شهر مضى تقريبا، وفقًا للتقارير الكويتية فقد وصلت مستوياته إلى 1780 دولار، وذلك بالنسبة لأسعار الأوقية؛ حتى ينجح كل شخص في تسجيل أداء إيجابي أسبوعي، بينما شهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم حيث وصل إلى 0.2% إلى 1775 دولار للأوقية، وأكدت التقارير إلى أن خسائره قد تقلصت وصولا إلى مستويات 1780 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 في الكويت

سجل سعر جرام الذهب اليوم في الكويت من عيار 24 قيمة 17.133 دينار كويتى، ووصل إلى 55.825 دولار أمريكي.

فيما سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، حوالي 15.72 دينار كويتى، ووصل إلى حوالي 51.22 دولار

وسجل سعر جرام الذهب اليوم في الكويت من عيار 21، 15.006 دينار، ووصل إلى سعر 48.896 دولار أمريكي.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت سعر 12.862 دينار، كما وصل إلى 41.911 دولار أميركي.

وسجل سعر الأونصة «الأوقية» اليوم في الكويت 532.887 دينار، ووصل سعرها إلى 1736.354 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في الكويت أمس الأحد 31 يوليو 2022