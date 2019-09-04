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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-9-2019 بمصر

ارتفاع أسعار الذهب

بواسطة عبدالعزيز على 0

شهد سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعامل ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب بقيمة 4 جنيه للجرام الواحد، وتأثر الأصفر اليوم بالارتفاع الذي شهدته الأوقية عالمياً والتي سجلت وفق آخر تقارير 1538 دولار، جدير بالذكر أيضاً أن الأوقية قد سجلت في نهاية تعاملات أمس 1545 دولار، وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 5680 جنيه.



سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة، وتراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 743 جنيه إلى 745 جنيه مقابل الجرام الواحد، بينما سجل عيار 24 للجرام 811 جنيه بدون مصنعية، وسجل عيار 18 للجرام 609 جنيه، وإليكم جدول أحدث أسعار الذهب اليوم:



الوحدةسعر الجرام بالجنيه المصري
عيار 24811
عيار 21710
عيار 18609
الجنيه الذهب5680
أوقية الذهب1538 دولار

وتراوح سعر عيار 14 للجرام ما بين 473 إلى 474 جنيه، يُذكر أيضاً أن عيار 21 طبقاً لأخر تقارير سجل 710 جنيه مقابل 706 جنيه للجرام في تعاملات أمس، مع العلم بأن أسعار الذهب المُدرجة في الجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية، وقد تشهد تفاوت من محل صائغ لأخر.



سعر الذهب في مصر

لا شك أن التطورات الأخيرة الخاصة احتجاجات هونج كونج وكذلك الاضطرابات الأمريكية الصينية كان لها دور كبير في ارتفاع السعر عالمياً بسبب زيادة الطلب على الأصفر باعتباره ملاذ آمن، وكذلك خفض الفيدرالي لنسبة الفائدة، ونرصد لكم الآن متوسط أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة:



الوحدةالسعر بالجنيه
عيار 24810 إلى 813
عيار 22743 إلى 745
عيار 21709 إلى 711
عيار 18608 إلى 609
الجنيه الذهب5,672 إلى 5,688
الأونصة25,200 إلى 25,271

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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