ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-9-2019 بمصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعامل ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب بقيمة 4 جنيه للجرام الواحد، وتأثر الأصفر اليوم بالارتفاع الذي شهدته الأوقية عالمياً والتي سجلت وفق آخر تقارير 1538 دولار، جدير بالذكر أيضاً أن الأوقية قد سجلت في نهاية تعاملات أمس 1545 دولار، وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 5680 جنيه.







سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة، وتراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 743 جنيه إلى 745 جنيه مقابل الجرام الواحد، بينما سجل عيار 24 للجرام 811 جنيه بدون مصنعية، وسجل عيار 18 للجرام 609 جنيه، وإليكم جدول أحدث أسعار الذهب اليوم:







الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 811 عيار 21 710 عيار 18 609 الجنيه الذهب 5680 أوقية الذهب 1538 دولار

وتراوح سعر عيار 14 للجرام ما بين 473 إلى 474 جنيه، يُذكر أيضاً أن عيار 21 طبقاً لأخر تقارير سجل 710 جنيه مقابل 706 جنيه للجرام في تعاملات أمس، مع العلم بأن أسعار الذهب المُدرجة في الجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية، وقد تشهد تفاوت من محل صائغ لأخر.







سعر الذهب في مصر

لا شك أن التطورات الأخيرة الخاصة احتجاجات هونج كونج وكذلك الاضطرابات الأمريكية الصينية كان لها دور كبير في ارتفاع السعر عالمياً بسبب زيادة الطلب على الأصفر باعتباره ملاذ آمن، وكذلك خفض الفيدرالي لنسبة الفائدة، ونرصد لكم الآن متوسط أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة:







الوحدة السعر بالجنيه عيار 24 810 إلى 813 عيار 22 743 إلى 745 عيار 21 709 إلى 711 عيار 18 608 إلى 609 الجنيه الذهب 5,672 إلى 5,688 الأونصة 25,200 إلى 25,271