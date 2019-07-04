ارتفاع سعر الجنيه المصري والدولار يفقد 7 قروش فى البنوك اليوم

يعتمد الاقتصاد على سعر الدولار، ويبحث الجميع عن سعر الدولار سواء في السوق المصري والبنوك ومكاتب الصرافة أو في السوق السوداء، حيث تتحكم عملة الدولار الأمريكي فى السوق المصري إجمالاً وكذلك على سعر الذهب، وفى الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع سعر الجنيه المصرية مقابل الدولار الأمريكى على مدار شهرين مضوا، كان كان يسير بوتيرة صغيرة يومياً، ما أفقده ما يزيد عن جنيه كاملاً خلال الفترة الأخيرة.

وقد عاود الجنيه المصرى الارتفاع وفقد الدولار 7 قروش فى البنوك اليوم، تابع للتعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بالجنيه المصري بعد ارتفاع سعر الجنيه المصري.

ارتفاع سعر الجنيه المصري مقارنةً بالدولار اليوم



من الجدير بالذكر أن سعر الدولار قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً منذ عام 2011، كما زاد نشاط السوق السوداء منذ ذلك الحين.كما أن تعويم الجنيه المصري أدي بدوره إلى وجود فقاعة سعرية ملحوظة وكبيرة في مقابل الدولار، حيث وصل سعر الدولار سابقاً إلى 25 جنيه كأعلى سعر، وهو ما أدي إلى ارتفاع سعر الذهب وارتفاع الاحتياطي النقدي في السوق.



سعر الدولار اليوم 4 يوليو 2019