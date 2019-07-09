ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بعد عزل رئيس البنك المركزي التركي

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في مصر والعالم العربي، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا التقرير عن سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، ويزداد البحث خلال هذه الفترة عن سعر الليرة التركية، لتداخل الاقتصاد التركي مع أقتصاديات الدول العربية الكبير، والعلاقات التجارية والتبادل التجاري بين تركيا والعالم العربي، والأتراك العاملون بدول الخليج العربي.

أظهرت بيانات ذكرت اليوم أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي بلغ 162 مليار ليرة تركيه، أي ما يعادل 28,44 مليار دولار أمريكي في شهر أبريل الماضي، ويقول محللون أن الأتراك يحولون مدخراتهم إلي العملات الأجنبية بما يدل على عدم الثقة في العملة التركية في المستقبل.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم في البنوك

العملة الأجنبية سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي 5,73 5,72 اليورو 6,42 6,41 الريال السعودي 1,52 1,51 الجنيه ألاسترليني 7,14 7,13 الدينار الكويتي 18,86 18,79 الدرهم الإماراتي 1,56 1,55 الجنيه المصري 0,35 0,43 الريال القطري 1,57 1,56 الدينار البحريني 15,93 14,70 الدينار الأردني 8,12 8,08 الدينار الليبي 4,10 4,07

النمو الاقتصادي في تركيا واستقلالية البنك المركزي