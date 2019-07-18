قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 18-07-2019 بمحلات الصاغة في مصر والسعودية

قفز سعر الذهب اليوم الخميس 18-07-2019 بمحلات الصاغة في مصر والسعودية في بدء تعاملات شعبة الذهب بغرفة التجارة، وتعد أسعار الذهب هذه الفترة وعلى نحو 7 أشهر مضت تشهد حالة من عدم الاستقرار، ما بين ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه، وشهد اليوم سعر جرام الذهب ارتفاعا بنحو يتراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، وما يشهد سعر الذهب في السعودية ومصر وكافة دول العالم ما هو إلا نتاج أحداث عالمية ومخاوف من تدهور الاقتصاد الأمريكي، فما بين إيران وإمريكا من مشاحنات وتهديدات وغيرها مما يعطي إشارة باندلاع حرب يؤثر على سعر الذهب، كما أن أسعار الذهب أيضا تتأثر بأسعار النفط وأسعار العملات؛ الدولار واليورو ، كما أن ما تشهده أمريكا مع الصين يؤثر على سعر جرام الذهب، كل هذه المؤثرات لها تأثير كبير على سعر شراء وبيع الذهب في جميع دول العالم، وننشر سعر الذهب اليوم الخميس 18-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية .

سعر الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية في بدء التعاملات بنحو أكثر من الريال، وننشر سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية بالريال السعودي وما يقابله من سعر عالمي ، وسعر الذهب عيار 21 أصبح سعره 150.24 ريالا ويقابله السعر العاملي للذهب وهو 40.05 بعدما كان سعره أمس 148.32 ريالا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 171.70 ريالا، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وأصبح سعره 128.78 ريالا.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفعت في بدء التعاملات بنحو يتراوح بين الـ6 جنيهات و7 جنيهات في سعر الجرام الواحد وننشر أسعار الذهب في مصر دون حساب المصنعية في محلات الصاغة ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر من 655 إلى 657 ، ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 من 749 إلى 751 مقارنة بسعر أمس نجده ارتفع نحو 8 جنيهات في الجرام، أما سعر الذهب عيار 18 فأصبح يتراوح بين 561 و 563 جنيها بعدما كان سعره في نفس التوقيت أمس ما بين 555 إلى 557 جنيها.

جدول سعر الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 171.70 ريال $45.77 سعر الذهب عيار 22 157.39 ريال $41.96 اسعار الذهب عيار 21 150.24 ريال $40.05 اسعار الذهب عيار 18 128.78 ريال $34.33 سعر الذهب عيار 14 100.16 ريال $26.70 سعر الذهب عيار 12 85.85 ريال $22.89 اسعار أوقية الذهب 5,340 ريال $1,424 اسعار جنيه الذهب 1,202 ريال $320.41 اسعار كيلو الذهب 171,701 ريال $45,772

جدول سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة