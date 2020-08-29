ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 أغسطس 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 أغسطس 2020، تراجعًا طفيفًا، إذ سجل سعر عيار “21” الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر 861 جنيهًا للجرام، مقابل سعر الجرام يوم أمس الجمعة الذي كان 862 جنيهًا، أي بتراجع واحد جنيه فقط، في محلات الصاغة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، دون حساب سعر المصنعية.

يأتي هذا الارتفاع الطفيف، بعد زيادة شهدها المعدن الأصفر في السوق المحلية، أمس بنحو 7 جنيهات في التعاملات الصباحية، على خلفية استمرار صعود سعر الأوقية الذي وصل اليوم في ختام تعاملات الأسبوع إلى نحو 1965 دولارًا أمريكيًّا، بعد أن كان قد هبط إلى نحو 1913 دولارًا في الأيام السابقة، على إثر إقبال كثير من المستثمرين على عمليات بيع كبيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 أغسطس

ونرصد من خلال موقعنا “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 أغسطس 2020، في محلات الصاغة المختلفة، دون سعر المصنعية التي يختلف حسابها من تاجر لآخر، حسب المنطقة، إذ تأتي الأسعار على النحو الآتي:

عيار 21 سجّل 861 جنيهًا للجرام. عيار 18 سجّل 738 جنيهًا للجرام. عيار 24 سجّل 984 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب سجّل 6888 جنيهًا. سعر الأوقية سجّل 1964.8 دولار أمريكي.

ارتفاع سعر الأوقية بقيمة 35.2 دولار أمريكي

وفي سياق نشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، فإن المعدن النفيس على المستوى العالمي قد صعد بنسبة 1.83% في نهاية تعاملات الأسبوع، وفقًا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، إذ ارتفعت بقيمة 35.2 دولار أمريكي مقارنة يوم الخميس الماضي.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن سعر الذهب الوفري ارتفع إلى 1960.72 دولار للأوقية، بنسبة 1.7%، لتصل مكاسب الأسبوع الجاري إلى أكثر من 1%، بعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.