ارتفاع قياسي فى سعر الذهب خلال يوم واحد 10 جنيهات فى الجرام وعيار 21 يسجل 662 جنيهاً

سجل سعر الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم ارتفاع قياسي لم يسجله من قبل فقد ارتفع سعر جرام الذهب بمقدار 10 جنيهات خلال يوم واحد، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بمقدار 4 جنيهات فى التعاملات الصباحية، وفى منتصف التعاملات اليوم اليوم الثلاثاء 25 يونيو ارتفع جرام الذهب بمقدار 6 جنيهات لتصل حصيلة الارتفاع فى سعر الجرام خلال اليوم إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم إلى 662 جنيه ، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 567 جنيهاً ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم فى محلات الصاغة المختلفة إلى 757 جنيهاً وكانت بداية التعاملات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 24 قد سجلت 751 جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب 5 آلاف و296 جنيهاً.

هذا وتختلف أسعار الذهب من مكان لآخر ومن محل صاغة إلى محل آخر، ولكن تتراوح الزيادة أو النقص فى السعار ما بين جنيه إلى جنيهين فقط فى الجرام، وتختلف الأسعار باختلاف النطاق الجغرافي على مستوي محافظات الجمهورية وتراوحت الزيادة فى الأسعار الذهب اليوم ما بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات فى سعر الجرام الواحد.

وصرح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بأن أسعار الذهب قد ارتفعت عالمياً بأكثر من واحد بالمائة اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار وذلك فى ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بما يدفع المستثمرين لشراء الذهب الذى يعد ملاذاً أمناً لهم، وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.04% حتى وصل سعر الأوقية إلى 1424.25 دولار، بينما قفزت التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة إلى 0.07% ليصل سعر الأوقية إلى 1427.50 دولار.