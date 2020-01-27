ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية بالسوق المحلي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وصلت لأعلى مستوى مقارنة بـ الأسبوعين الماضيين، حيث تأثر سعر المعدن الأصفر بارتفاع سعر المعدن عالمياً وسط تراجع في الأسهم نتيجة للمخاوف الكبيرة من تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، الأمر الذي دفع المستثمرين البعد تماما والبحث عن الطرق الآمنة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% وصل فيها إلى 1579.42 دولاراً للأوقية بحسب تقرير وكالة رويترز.

كما تراجعت سعر الأسهم الأسيوية بعد ما تتواصل حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ووصل العدد إلى 18 حالة، بينما وصل عدد المصابين بالعدوى إلى 2700 شخص، الأمر الذي أدى إلى منع سكان إقليم هوبي الذي فيه ظهر المرض لأول مرة من دخول هونج كونج وسط تكثيف الجهود العالمية لمنع انتشار المرض.

أسعار الذهب اليوم في مصر

قفز سعر المعدن الأصفر بحوالي خمسة جنيهات لـ الجرام الواحد، حيث قال نادي نجيب سكرتير العام لـ شعبة الذهب التجارية أن سجل سعر جرام الذهب عيار ال21 قيمة 694، وسجل سعر جرام عيار (18) نحو 595 جنيه، أما عن أسعار الأعيرة في محلات الصاغة والسوق بدون مصنعية فهي كما موضحة بالأسعار الجديدة في الجدول التالي:-

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 793 إلى 795 عيار 22 727 إلى 729 عيار 21 694 إلى 696 عيار 18 595 إلى 597 عيار 14 463 إلى 464 عيار 12 397 إلى 398 الاونصة 24,667 إلى 24,738 الجنيه الذهب 5,552 إلى 5,568 الكيلو 793,143 إلى 795,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب في السعودية اليوم

تباينت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت اليوم لأعلى مستوى نتيجة ارتفاع المعدن عالمياً، مما يؤثر على الأسعار في بقية الدول، ننشر سعر الذهب اليوم في السعودية محدث بسوق المال والأعمال:-