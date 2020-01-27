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أخبار إقتصادية

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية بالسوق المحلي

بواسطة نانسي نبيل 0
أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وصلت لأعلى مستوى مقارنة بـ الأسبوعين الماضيين، حيث تأثر سعر المعدن الأصفر بارتفاع سعر المعدن عالمياً وسط تراجع في الأسهم نتيجة للمخاوف الكبيرة من تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، الأمر الذي دفع المستثمرين البعد تماما والبحث عن الطرق الآمنة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% وصل فيها إلى 1579.42 دولاراً للأوقية بحسب تقرير وكالة رويترز.

كما تراجعت سعر الأسهم الأسيوية بعد ما تتواصل حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ووصل العدد إلى 18 حالة، بينما وصل عدد المصابين بالعدوى إلى 2700 شخص، الأمر الذي أدى إلى منع سكان إقليم هوبي الذي فيه ظهر المرض لأول مرة من دخول هونج كونج وسط تكثيف الجهود العالمية لمنع انتشار المرض.

أسعار الذهب اليوم في مصر

قفز سعر المعدن الأصفر بحوالي خمسة جنيهات لـ الجرام الواحد، حيث قال نادي نجيب  سكرتير العام لـ شعبة الذهب التجارية أن سجل سعر جرام الذهب عيار ال21 قيمة 694، وسجل سعر جرام عيار (18) نحو 595 جنيه، أما عن أسعار الأعيرة في محلات الصاغة والسوق بدون مصنعية فهي كما موضحة بالأسعار الجديدة في الجدول التالي:-

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24793 إلى 795
عيار 22727 إلى 729
عيار 21694 إلى 696
عيار 18595 إلى 597
عيار 14463 إلى 464
عيار 12397 إلى 398
الاونصة24,667 إلى 24,738
الجنيه الذهب5,552 إلى 5,568
الكيلو793,143 إلى 795,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب في السعودية اليوم

تباينت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت اليوم لأعلى مستوى نتيجة ارتفاع المعدن عالمياً، مما يؤثر على الأسعار في بقية الدول، ننشر سعر الذهب اليوم في السعودية محدث بسوق المال والأعمال:-

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24190.70 ريال$50.83
سعر الذهب عيار 22174.81 ريال$46.60
اسعار الذهب عيار 21166.87 ريال$44.48
اسعار الذهب عيار 18143.03 ريال$38.13
سعر الذهب عيار 14111.24 ريال$29.65
سعر الذهب عيار 1295.35 ريال$25.42
اسعار أوقية الذهب5,931 ريال$1,581
اسعار جنيه الذهب1,335 ريال$355.84
اسعار كيلو الذهب190,703 ريال$50,833
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, January 27, 2020 05:44 PM بتوقيت دولة السعودية

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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