ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية بالسوق المحلي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم وصلت لأعلى مستوى مقارنة بـ الأسبوعين الماضيين، حيث تأثر سعر المعدن الأصفر بارتفاع سعر المعدن عالمياً وسط تراجع في الأسهم نتيجة للمخاوف الكبيرة من تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، الأمر الذي دفع المستثمرين البعد تماما والبحث عن الطرق الآمنة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% وصل فيها إلى 1579.42 دولاراً للأوقية بحسب تقرير وكالة رويترز.
كما تراجعت سعر الأسهم الأسيوية بعد ما تتواصل حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ووصل العدد إلى 18 حالة، بينما وصل عدد المصابين بالعدوى إلى 2700 شخص، الأمر الذي أدى إلى منع سكان إقليم هوبي الذي فيه ظهر المرض لأول مرة من دخول هونج كونج وسط تكثيف الجهود العالمية لمنع انتشار المرض.
أسعار الذهب اليوم في مصر
قفز سعر المعدن الأصفر بحوالي خمسة جنيهات لـ الجرام الواحد، حيث قال نادي نجيب سكرتير العام لـ شعبة الذهب التجارية أن سجل سعر جرام الذهب عيار ال21 قيمة 694، وسجل سعر جرام عيار (18) نحو 595 جنيه، أما عن أسعار الأعيرة في محلات الصاغة والسوق بدون مصنعية فهي كما موضحة بالأسعار الجديدة في الجدول التالي:-
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|793 إلى 795
|عيار 22
|727 إلى 729
|عيار 21
|694 إلى 696
|عيار 18
|595 إلى 597
|عيار 14
|463 إلى 464
|عيار 12
|397 إلى 398
|الاونصة
|24,667 إلى 24,738
|الجنيه الذهب
|5,552 إلى 5,568
|الكيلو
|793,143 إلى 795,429
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب في السعودية اليوم
تباينت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت اليوم لأعلى مستوى نتيجة ارتفاع المعدن عالمياً، مما يؤثر على الأسعار في بقية الدول، ننشر سعر الذهب اليوم في السعودية محدث بسوق المال والأعمال:-
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|190.70 ريال
|$50.83
|سعر الذهب عيار 22
|174.81 ريال
|$46.60
|اسعار الذهب عيار 21
|166.87 ريال
|$44.48
|اسعار الذهب عيار 18
|143.03 ريال
|$38.13
|سعر الذهب عيار 14
|111.24 ريال
|$29.65
|سعر الذهب عيار 12
|95.35 ريال
|$25.42
|اسعار أوقية الذهب
|5,931 ريال
|$1,581
|اسعار جنيه الذهب
|1,335 ريال
|$355.84
|اسعار كيلو الذهب
|190,703 ريال
|$50,833
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, January 27, 2020 05:44 PM بتوقيت دولة السعودية