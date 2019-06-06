ارتفاع متواصل في أسعار الذهب اليوم خلاف كل التوقعات

شهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة في أسواق المال المصرية، اضطرابًا وعدم استقرار نسبي بين الارتفاع حينًا والانخفاض حينًا آخر، وقد طرأ ارتفاع على أسعار المعدن الثمين خلال الأيام القليلة الماضية تراوح ما بين 1- 2 جنيه للغرام في كل مرة، على الرغم من التوقعات بانخفاض الأسعار بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في البنوك بشكل متواصل، غير أن تأثير أسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية يشكل عاملًا مباشر لارتفاع سعر الذهب في مصر، حيث ارتفع الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.1% ليصل سعر الاوقية ( الأونصة) إلى 1331.43 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب

شهدت أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة المصرية ارتفاعًا اليوم بمقدار جنيه على كافة عيارات الذهب، وذلك مقارنة بتعاملات يوم أمس وهذا الارتفاع ضمن سلسلة الصعود التدريجي التي بدأت منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث بلغ فارق الارتفاع خلال 8 أيام نحو 19 جنيه للجرام، وتسجل اليوم أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 711 جنيه.

ويسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 622 جنيه.

أما عيار 18 فيسجل سعر الجرام نحو 533 جنيهًا.

في حين تسجل الاوقية الذهب ( الأونصة ) سعر 22,108 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4976 جنيه.

وعلى صعيد السوق العالمية ، فيستقر سعر الذهب ما دون أعلى مستوى مسجل له في 15 أسبوع ، على الرغم من مخاوف من احتمال خفض الفائدة الامريكية ، وإقبال المستثمرين في قطاع الذهب على بيع الذهب لحصد الأرباح عقب ارتفاع سعره في الآونة الأخيرة ، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء العالمية ، ومتوقع أن تشهد الأسعار مواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة عالميًا، وذلك مع استعار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول وعلى وجه الخصوص الصين والمكسيك.

سعر الذهب اليوم مقابل الدولار واليور والأوروبي