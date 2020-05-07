ارتفاع وصل لـ 11 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس واحد من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في الوقت الحالي على محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي كافةن حيث يعتبر الذهب واحد من أكثر المعادن التي يتردد الناس على شراؤها وبيعها من أجل الاستفادة منها قدر المستطاع خلال الفترة الحالية في ظل ما يواجهه العالم من أزمة فيروس كورونا الجديد في مصر وفي كافة أنحاء العالم.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعا واضحا في الأسعار وصل إلى 11 جنيه في جرام في عيار 24 وذلك في نهاية تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من التذبذب التي شهدته جمهورية مصر العربية في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية والذي رجح الخبراء ذلك على أن السبب هو التذبذب في سعر المعدن العالمي وهو ما أثر على السعر في مصر.

أسعار الذهب اليوم

ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن المصري والعربي، خاصة أن الذهب واحد من أهم ما يبحث عنه المصريين في الوقت الحالي في مختلف محركات البحث ونسعى دائما من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” إلى تقديم ذلك، ويمكنكم من خلال المقال التعرف على اسعار الذهب بأنواعه:

عيار 24

عيار 21

عيار 18

سعر الجنيه الذهب

وغيره من الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

ومن خلال الجدول الآتي يمكنكم التعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس وإليكم الأسعار: