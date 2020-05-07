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ارتفاع وصل لـ 11 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

بواسطة عبدالرحمن خالد
أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس واحد من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في الوقت الحالي على محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي كافةن حيث يعتبر الذهب واحد من أكثر المعادن التي يتردد الناس على شراؤها وبيعها من أجل الاستفادة منها قدر المستطاع خلال الفترة الحالية في ظل ما يواجهه العالم من أزمة فيروس كورونا الجديد في مصر وفي كافة أنحاء العالم.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعا واضحا في الأسعار وصل إلى 11 جنيه في جرام في عيار 24 وذلك في نهاية تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من التذبذب التي شهدته جمهورية مصر العربية في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية والذي رجح الخبراء ذلك على أن السبب هو التذبذب في سعر المعدن العالمي وهو ما أثر على السعر في مصر.

أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن المصري والعربي، خاصة أن الذهب واحد من أهم ما يبحث عنه المصريين في الوقت الحالي في مختلف محركات البحث ونسعى دائما من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” إلى تقديم ذلك، ويمكنكم من خلال المقال التعرف على اسعار الذهب بأنواعه:

  • عيار 24
  • عيار 21
  • عيار 18
  • سعر الجنيه الذهب
  • وغيره من الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

ومن خلال الجدول الآتي يمكنكم التعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس وإليكم الأسعار:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 855 إلى 857
عيار 22 784 إلى 786
عيار 21 748 إلى 750
عيار 18 641 إلى 643
عيار 14 499 إلى 500
عيار 12 427 إلى 429
الاونصة 26,586 إلى 26,657
الجنيه الذهب 5,984 إلى 6,000
الكيلو 854,857 إلى 857,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

عبدالرحمن خالد
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