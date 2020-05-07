ارتفاع وصل لـ 11 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس واحد من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في الوقت الحالي على محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي كافةن حيث يعتبر الذهب واحد من أكثر المعادن التي يتردد الناس على شراؤها وبيعها من أجل الاستفادة منها قدر المستطاع خلال الفترة الحالية في ظل ما يواجهه العالم من أزمة فيروس كورونا الجديد في مصر وفي كافة أنحاء العالم.
وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعا واضحا في الأسعار وصل إلى 11 جنيه في جرام في عيار 24 وذلك في نهاية تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من التذبذب التي شهدته جمهورية مصر العربية في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية والذي رجح الخبراء ذلك على أن السبب هو التذبذب في سعر المعدن العالمي وهو ما أثر على السعر في مصر.
أسعار الذهب اليوم
ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن المصري والعربي، خاصة أن الذهب واحد من أهم ما يبحث عنه المصريين في الوقت الحالي في مختلف محركات البحث ونسعى دائما من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” إلى تقديم ذلك، ويمكنكم من خلال المقال التعرف على اسعار الذهب بأنواعه:
- عيار 24
- عيار 21
- عيار 18
- سعر الجنيه الذهب
- وغيره من الأعيرة المختلفة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
ومن خلال الجدول الآتي يمكنكم التعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس وإليكم الأسعار:
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
855 إلى 857
عيار 22
784 إلى 786
عيار 21
748 إلى 750
عيار 18
641 إلى 643
عيار 14
499 إلى 500
عيار 12
427 إلى 429
الاونصة
26,586 إلى 26,657
الجنيه الذهب
5,984 إلى 6,000
الكيلو
854,857 إلى 857,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر