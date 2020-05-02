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ارتفاع 10 جنيهات في أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2/5/2020

بواسطة آية أحمد
سعر الذهب اليوم سعر الذهب الان

سجلت أسعار الذهب ارتفاع كبير في سعر الجرام بمختلف أعيرته في الأسواق المحلية اليوم، وذلك بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس في تعاملات بورصة الذهب العالمية والتي أغلقت على ارتفاع أسعار الذهب بفارق في بلغ 13.9 دولاراً في سعر الأوقية ، الأمر الذي ترتب عليهارتفاع الأسعار المحلية المعدن النفيس بما يعادل 10 جنيهات أعلى في سعر الجرام .

وقد أوضح نادي نجيب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن أسعار الذهب اليوم قفزة بالاسعار عن أخر سعر سجله المعدن الأصفر في بالأمس، حيث كان سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ 735 جنيه، وأصبح بعد صعود أسعار الذهب سعر الجرام الأكثر طلباً في تعاملات محلات الصاغة المصرية سجل اليوم 745 جنيه بما يعادل الفارق 10جنيهات في الأسعار مقارنة بأسعار الذهب في مصر بالأمس .

أسعار الذهب اليوم

ووفقاً لما صرح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية وقد ساهم ارتفاع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 83% ليبلغ سعرها في التعاملات الختامية البورصة 1700 دولاراً في مواصلة اسعار الذهب في الارتفاع عالمياً ومحلياً، مما يزيد من حجم حالة الركود التي تعانى منها تجارة الذهب خلال هذه الفترة من شبه توقف في حركة البيع والشراء في ظل أزمة فيروس كورونا في مصر.

ونقدم اليوم من خلال موقعنا متابعة حصريا لأخر سعر سجله جرام الذهب اليوم، وفقاً للتحديث الأخير في اسعار الذهب المعلن من قبل شعبة الذهب بالغرفة التجارية عن أسعار الذهب باعيرته المختلفة اليوم في مصر بعد صعود أسعاره اليوم، وفيما يلي نوضح من خلال الجدول التالي بيان بأسعار الذهب .

أسعار الذهب اليوم السبت 2/5/2020 في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 846 إلى 848
عيار 22 775 إلى 777
عيار 21 740 إلى 742
عيار 18 634 إلى 636
عيار 14 493 إلى 495
عيار 12 423 إلى 424
الاونصة 26,302 إلى 26,373
الجنيه الذهب 5,920 إلى 5,936
الكيلو 845,714 إلى 848,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
آية أحمد
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