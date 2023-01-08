ارتفاع 45 جنيه في أسعار الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023

بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب أمس السبت 7 يناير 2023 ووصل إلى سعر 2040 جنيه للجرام عيار 24، واليوم يواصل الذهب الصعود في السعر حيث وصل سعر الذهب حوالي 2051 جنيه للجرام عيار 24، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب عيار 14: بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 1197 جنيه للجرام.

الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 1539 جنيه للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 1795 جنيه للجرام.

الذهب عيار 24: بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 2051 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14360 جنيه، وقد يختلف سعر الجنيه الذهب من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.