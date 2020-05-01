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ارتفع عالميًّا.. أسعار الذهب في مصر تنخفض 12 جنيهًا اليوم الجمعة 1 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر تنخفض 12 جنيها اليوم أسعار الذهب في مصر تنخفض 12 جنيها اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 1 مايو 2020، تراجعًا بقيمة 12 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار يوم أمس الخميس، في ظل ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي، وذلك وفقًا لتصريحات أمير رزق، عضو شعبة الذهب.

يأتي هذا في ظل ارتفاع سعر المعدن النفيس، اليوم الجمعة، على المستوى العالمي، إذ أشارت وكالة “رويترز” للأنباء، إلى أن بيانات سلبية من الولايات المتحدة أبرزت الأثر الاقتصادي العميق لفيروس كورونا المستجد، لكن تحرك بعض الدول لتخفيف إجراءات صارمة لاحتواء التفشي أبقى الذهب على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 45 يومًا.

أسعار الذهب في مصر

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم، ثامن أيام شهر رمضان المبارك 1441هـ، إذ جاء سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر ٧٤٠ جنيهًا، في ما جاءت باقي الأسعار على النحو التالي:

  • سهر عيار 24 سجّل 840 جنيهًا للجرام.
  • سعر الأوقية سجّل 1685 دولارًا.
  • جنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.

تحديد الأسعار يوميا

وتتحكم في أسعار الذهب بمصر، العديد من العوامل أبرزها، العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًّا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي عوامل تراعى يوميًّا عند تحديد الأسعار، فيما تتباين الأسعار في سوق الصاغة بالسوق المحلي حسب المنطقة، وفروق المصنعية من محل لآخر.

وعالميّا، فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية بحسب “رويترز” بنحو 0.4% إلى 1686.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، ليكبح بعض الخسائر التي تكبدها بانخفاضه نحو 2% يوم أمس، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1692.70 دولار للأوقية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 841 إلى 843
عيار 22 771 إلى 773
عيار 21 736 إلى 738
عيار 18 631 إلى 633
عيار 14 491 إلى 492
عيار 12 421 إلى 422
الاونصة 26,160 إلى 26,231
الجنيه الذهب 5,888 إلى 5,904
الكيلو 841,143 إلى 843,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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