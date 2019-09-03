ارتفع في بنك المشرق.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-9-2019 في جميع البنوك







سجل سعر الدولار اليوم ارتفاع جديد في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرشين مقارنةً بتعاملات أمس الإثنين ليُسجل الآن 16.54 جنيه للشراء، وارتفاع أيضاً في بنك عودة مع بداية التعاملات ليُسجل مقابل الشراء 16.52 جنيه أمام 16.62 جنيه للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد شهدت استقرار منذ نهاية التعاملات الأسبوع الماضي وحتى مساء أمس في البنوك مقابل الجنيه، بينما شهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.







سعر الدولار في البنوك

عقب ارتفاع سعر الدولار في البنوك في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات سجل أعلى سعر لشراء الدولار أي أنه أفضل بنك تبيع له الدولار بقيمة 16.54 جنيه، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار أي أفضل بنك تشتري منه الدولار بقيمة 16.60 جنيه، وذلك طبقاً لأحدث تعاملات حتى الآن.







سعر الدولار اليوم







سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وبلغت قيمة متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16.51 للشراء أمام 16.61 جنبيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك عودة 16.52 16.61 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.54 16.62 بنك قطر الوطني 16.50 16.60 بنك القاهرة 16.50 16.60 بنك الإسكندرية 16.50 16.60 البنك الأهلي المصري 16.50 16.60 بنك مصر 16.50 16.60 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.50 16.60 بنك بلوم مصر 16.50 16.60







وسجل سعر الدولار في بنك سايب 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المصري الخليجي 16.51 شراء أمام 16.61 جنيه بيع، وسجل في بنك أتش أس بى سى 16.51 مقابل 16.61 جنيه بيع.